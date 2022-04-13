https://uz.sputniknews.ru/20220413/nayden-turist-popavshiy-pod-lavinu-v-gorax-almaty-23954661.html

Найден турист, попавший под лавину в горах Алматы

Найден турист, попавший под лавину в горах Алматы

В Казахстане пропавшего туриста нашли живым.

2022-04-13T15:21+0500

2022-04-13T15:21+0500

2022-04-13T15:21+0500

происшествия

алматы

турист

лавина

казахстан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Спасатели нашли одного туриста, которого накрыла лавина. Второго пропавшего человека продолжают искать."Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании", — сообщили в пресс-службе ДЧС, передает Sputnik Казахстан.По предварительным данным, пострадавший вывихнул плечо.В поисково-спасательной операции участвуют 31 человек, восемь единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.Напомним, сход лавины произошел в среду в 13.28 в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау.До этого спасатели предупреждали о повышенной лавинной опасности в горах Алматы.Месяцем ранее при сходе лавины на Шымбулаке погиб лыжник.Читайте также:"Берут в плен даже иностранцев": что происходит в порту МариуполяВ Ташкенте новый замхокима

алматы

казахстан

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алматы, турист, лавина, казахстан