https://uz.sputniknews.ru/20220413/pentagon-mojet-peredat-ukraine-voorujenie-na-750-mln-23954242.html

Пентагон может передать Украине вооружение на $750 млн

Пентагон может передать Украине вооружение на $750 млн

Украинская сторона недавно встретилась с производителями беспилотников Reaper и Predator.

2022-04-13T15:42+0500

2022-04-13T15:42+0500

2022-04-13T15:42+0500

в мире

пентагон

украина

беспилотник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23954432_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_7c9d63ed711bce394f5a6a927e82b725.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В администрации президента США Джо Байдена готовы расширить спектр вооружений, поставляемых на Украину, сообщает The Washington Post.По информации, полученной от анонимных высокопоставленных американских чиновников, новый пакет военной помощи может стоить $750 млн.Более того, в него планировалось включить вертолеты Ми-17, бронированные Humvee, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы, предназначающиеся для химической, биологической или ядерных атак.Позднее представитель американского оборонного ведомства заявил, что вертолеты российского производства не будут включены в предполагаемую поставку.Известно, что с начала президентства Джо Байдена США оказали военную помощь Украине на сумму $2,4 млрд, в том числе на $1,7 млрд с начала российской военной операции 24 февраля.По словам представителя министерства обороны США, по состоянию на 12 апреля, Пентагон близок к завершению доставки последнего вооружения из предыдущего пакета поставок. Он был одобрен Байденом еще 16 марта, его стоимость составляет $800 млн.Также завершается доставка вооружений стоимостью $100 млн. Данный пакет военной помощи Украине был утвержден Соединенными Штатами на прошлой неделе.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пентагон, украина, беспилотник