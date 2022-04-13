https://uz.sputniknews.ru/20220413/pri-sxode-laviny-v-gorax-almaty-postradali-turisty-iz-frantsii--video-23959629.html

При сходе лавины в горах Алматы пострадали туристы из Франции — видео

При сходе лавины в горах Алматы пострадали туристы из Франции — видео

В Казахстане при сходе лавины пострадали французские туристы.

2022-04-13T17:47+0500

2022-04-13T17:47+0500

2022-04-13T17:47+0500

происшествия

алматы

казахстан

туристы

лавина

франция

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Граждане Франции пострадали при сходе лавины в горах Алматы, передает Sputnik Казахстан.На видео - спасение первого пострадавшего. Он получил вывих плеча.Как рассказали спасатели, всего было шесть человек, все - граждане Франции. Во время катания на лыжах они спровоцировали сход лавины. Четверо из них не пострадали. Одного нашли живым спустя почти два часа поисков. Один погиб.В поисково-спасательных работах были задействованы 31 человек, 8 единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.Напомним, сход лавины произошел в среду в 13.28 в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау.До этого спасатели предупреждали о повышенной лавинной опасности в горах Алматы.Месяцем ранее при сходе лавины на Шымбулаке погиб лыжник.Читайте также:Маленьким казахстанцам сделали укол за миллиард тенгеЗападное общество готовят к третьей мировой

алматы

казахстан

франция

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алматы, казахстан, туристы, лавина, франция