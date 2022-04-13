https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-kazaxstane-predlojili-ugolovno-nakazyvat-za-reklamu-finansovyx-piramid-23956557.html
В Казахстане предложили уголовно наказывать за рекламу финансовых пирамид
В Казахстане предложили уголовно наказывать за рекламу финансовых пирамид
Казахские депутаты пристыдили блогеров за рекламу финансовых пирамид и предложили ввести уголовное наказание за это.
2022-04-13T17:06+0500
2022-04-13T17:06+0500
2022-04-13T17:06+0500
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казахстан
реклама
финансовая пирамида
депутаты
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Депутаты в Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид, сообщает Sputnik Казахстан.Вместе с тем, они пристыдили медийных личностей и блогеров в стране, которые берут плату за подобную рекламу, а также напомнили о случаях, когда обманутые вкладчики совершали суицид.Проблема финансовых пирамид актуальна и для Узбекистана. Люди охотно вкладывают в них свои деньги, ожидая быстрой прибыли. В начале этого года правоохранители задержали руководителей одной из таких. Ее основал 29-летний гражданин Украины, сговорившись с группой граждан Узбекистана.Мошенники проводили пропаганду через средства массовой информации и социальные сети, призывая граждан инвестировать в рудники Таджикистана, обещая при этом до 262 процентов годовой доходности. Люди принесли им миллиарды сумов. Мошенники орудовали и в соседних странах СНГ.Задержанным предъявили обвинение по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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казахстан, реклама, финансовая пирамида, депутаты
В Казахстане предложили уголовно наказывать за рекламу финансовых пирамид
Казахские депутаты пристыдили блогеров за рекламу финансовых пирамид и предложили ввести уголовное наказание за это.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Депутаты в Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид, сообщает Sputnik Казахстан
.
Вместе с тем, они пристыдили медийных личностей и блогеров в стране, которые берут плату за подобную рекламу, а также напомнили о случаях, когда обманутые вкладчики совершали суицид.
Проблема финансовых пирамид актуальна и для Узбекистана. Люди охотно вкладывают в них свои деньги, ожидая быстрой прибыли. В начале этого года правоохранители задержали
руководителей одной из таких. Ее основал 29-летний гражданин Украины, сговорившись с группой граждан Узбекистана.
Мошенники проводили пропаганду через средства массовой информации и социальные сети, призывая граждан инвестировать в рудники Таджикистана, обещая при этом до 262 процентов годовой доходности. Люди принесли им миллиарды сумов. Мошенники орудовали и в соседних странах СНГ.
Задержанным предъявили обвинение по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана. Им грозит до десяти лет лишения свободы.