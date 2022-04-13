https://uz.sputniknews.ru/20220413/znak-kachestva-top-6-stran-kotorye-pokupayut-uzbekskuyu-obuv-23942982.html

Знак качества: топ-6 стран, которые покупают узбекскую обувь

Знак качества: топ-6 стран, которые покупают узбекскую обувь

Кто скупил 2,5 млн пар обуви? Как изменился объем экспорта по сравнению с прошлым годом? Все ответы — в материале.

2022-04-13T10:39+0500

2022-04-13T10:39+0500

2022-04-13T10:39+0500

экономика

обувь

экспорт

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В январе-феврале Узбекистан экспортировал 3,5 млн. пар обуви на сумму $5,5 млн. Данные привел Государственный комитет по статистике.С января по февраль Россия получила 77 373 пары, Казахстан — 291 345, Таджикистан — 598 246, Молдова — 26 896, Грузия — 10 836. Больше всего обуви поставили в соседний Кыргызстан — 2,5 млн пар.Всего Узбекистан поставляет свою продукцию в 12 стран.В разрезе регионов лидером по экспорту является Андижанская область — регион экспортировал обуви на $2 млн. Далее идут Самаркандская ($1,8 млн.), Ферганская ($1,1 млн.), Ташкентская ($221 тыс.) и Наманганская ($183 тыс.) области.Ранее президент утвердил меры по поддержке производства готовой обуви и меховых изделий.В частности, власти планируют увеличить экспорт кожевенно-обувной продукции, изделий из шерсти и меха в 2,8 раза до 2026 года.Для этого создадут малые промышленные зоны (МПЗ), специализирующиеся на переработке кожи и на производстве готовой обуви и меховых изделий.Специалисты кожевенно-обувной отрасли будут проходить обучение и переподготовку в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.Сотрудничество России и Узбекистана набрало хорошие темпы. В 2021 году товарооборот достиг исторического рекорда, об этом заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе Ташкентского инвестиционного форума.Торговые отношения двух стран развиваются в ускоренном темпе. О том, что стимулирует динамику экономического партнерства — читайте в материале Sputnik.Читайте также:

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обувь, экспорт