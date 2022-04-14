https://uz.sputniknews.ru/20220414/it-otrasl-v-uzbekistane-dostijeniya-i-perspektivy-razvitiya-23982553.html

IT-отрасль в Узбекистане: достижения и перспективы развития

IT-отрасль в Узбекистане: достижения и перспективы развития

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по результатам работы Министерства информационных технологий.

2022-04-14T17:43+0500

2022-04-14T17:43+0500

2022-04-14T18:02+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу, посвященную деятельности Министерства информационных технологий и планам по развитию IT-отрасли в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Как отмечалось на совещании, в последние годы сфера информационных технологий стране прошла полную реорганизацию. В результате экспорт отрасли вырос с $600 тыс. в 2017 году до $46 млн в прошлом году.Между тем, только за первый квартал текущего года экспорт IT-услуг уже составил $16 млн, это в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, отмечает пресс-секретарь президента.В республике за три месяца установили 2800 станций мобильной связи. Теперь все новые многоквартирные дома застройщики обязаны сдавать в эксплуатацию с уже подведенным оптоволоконным интернет-кабелем.В стране уделяют больше внимание подготовке современных кадров. Так, в IT-парке в этом году трудоустроили 1,5 тысячи молодых людей. Общее количество сотрудников в парке более 11,5 тысяч. Кроме того, в республике активно действует проект "Один миллион узбекских программистов", в рамках которого школьники и молодежь могут пройти бесплатное обучение по IT-специальностям.Узбекистан намерен увеличить IT-услуги в 2,5 раза, отметил президент. Также в планах усиление доли экспорта информационных услуг до $500 млн."Нужно четко понимать одну вещь. Если этот сектор не будет развиваться, ни один другой сектор не будет двигаться вперед", — сказал глава государства.Для достижения данной цели необходимо решить ряд проблем, отметил при этом Шавкат Мирзиёев. Так, развитию цифровизации мешает отсутствие доступа к системам связи и интернету в отдаленных селах. Другим недостатком является процент покрытия автомобильных магистралей мобильным интернетом – он составляет 38%.Кроме этого, необходимо повысить качество и скорость интернета в целом, считает лидер республики.Отметил Шавкат Мирзиёев и некоторые вопросы, требующие решения. Так, информационные системы в некоторых ведомствах требуют модернизации. Необходимо также увеличить охват IT-услугами в регионах. На сегодняшний день 90% информационных услуг приходятся на Ташкент. Сильнее всего недостаток таких услуг ощущается в Каракалпакстане, Андижанской и Сурхандарьинской областях. Этим регионам необходимо уделить особое внимание, подчеркнул президент.В связи с этим глава государства определил следующие задачи в сфере IT до конца года: довести экспорт IT-услуг не менее чем до $100 млн, а также полноценно запустить IT-парки в шести регионах страны. Развитие IT-парков и IT-компаний позволит создать порядка 5 тыс рабочих мест.Президент поручил ответственным госорганам в первом полугодии создать шесть удаленных центров обслуживания: в Ташкенте, Каракалпакстане, Джизаке, Сырдарье, Фергане и Намангане, а к концу года уже принять первые заказы из-за рубежа.В стране должно открыться не менее 30 крупных компаний, которые смогут выйти на мировой IT-рынок. Кроме того, в течение двух месяцев нужно наладить систему повышения квалификации 1 тыс. молодых людей в IT-парках с привлечением зарубежных специалистов.С начала года в Узбекистан прибыло 3 тысячи IT-специалистов из-за рубежа. Привлекая иностранцев к практическим проектам в IT-парках, необходимо повысить квалификацию 1000 молодых специалистов в течение двух месяцев.Затронул глава государства и вопрос кибербезопасности. Только в первом квартале этого года из-за рубежа было совершено более 200 кибератак на информационные системы.До конца года в Узбекистане появятся мобильные приложения для 50 сервисов, в их числе – оформление пенсии, получение удостоверение личности и страхование. Внедрение мобильных приложений позволит увеличить количество пользователей государственных услуг в формате онлайн до 4 млн человек. Сегодня их число составляет 1,5 млн человек.Также в Узбекистане обеспечат высокоскоростной доступ в интернет для 800 тыс домохозяйств. А охват оптоволоконной связи возрастет до 80% по стране. Охват дорог мобильным интернетом же повысят до 60% вместо нынешних 38%.В сентябре в Ташкентской области запустят первый в республике Центр хранения и обработки больших данных.Читайте также: IT-виза для специалистов из-за рубежа: какие привилегии она дает в Узбекистане

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, it-технологии