https://uz.sputniknews.ru/20220405/it-viza-dlya-spetsialistov-iz-za-rubeja-kakie-privilegii-ona-daet-v-uzbekistane-23771962.html
IT-виза для специалистов из-за рубежа: какие привилегии она дает в Узбекистане
IT-виза для специалистов из-за рубежа: какие привилегии она дает в Узбекистане
В Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов. Какие привилегии она дает — в обзоре.
2022-04-05T08:31+0500
2022-04-05T08:31+0500
2022-04-05T08:31+0500
общество
узбекистан
it-технологии
виза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23391821_0:88:850:566_1920x0_80_0_0_cfeb94b01a7a24f80e2e77108c5c0357.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Чтобы получить IT-визу, необходимо прежде получить рекомендацию IT-Парка. Кроме того, резидентам IT-Парка разрешается выплачивать дивиденды своим иностранным учредителям и зарплаты специалистам в иностранной валюте на дебетовые карты в рамках поступлений от экспорта работ или услуг. Ранее министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов заявил, что в Узбекистане заинтересованы в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом, на базе IT-Парка в Ташкенте.Чем Узбекистан привлекает иностранные IT-компании — перечень льгот >>IT-Парк был создан в столице в июле 2019 года. У него есть еще шесть филиалов в других городах Узбекистана. На базе парка действуют порядка 30 стартап-проектов и около 200 центров по обучению и развитию информационных технологий в стране. IT-Парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка. С начала года программой воспользовались более 3 тысяч иностранцев.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23391821_95:0:850:566_1920x0_80_0_0_6ad522d02e7009ea83c41e4a132ae039.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, it-технологии, виза
IT-виза для специалистов из-за рубежа: какие привилегии она дает в Узбекистане
Какие возможности предусматривает IT-виза для иностранцев, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.
"В Узбекистане с 1 апреля вводится ряд льгот и преференций в сфере информационных технологий. Внедряется IT-Visa для специалистов и инвесторов в сфере IT, а также для зарубежных учредителей резидентов IT Park", — говорится в сообщении ташкентского IT-Парка.
Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики.
Чтобы получить IT-визу, необходимо прежде получить рекомендацию IT-Парка.
Кроме того, резидентам IT-Парка разрешается выплачивать дивиденды своим иностранным учредителям и зарплаты специалистам в иностранной валюте на дебетовые карты в рамках поступлений от экспорта работ или услуг.
Ранее министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов заявил, что в Узбекистане заинтересованы в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.
При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом, на базе IT-Парка в Ташкенте.
IT-Парк был создан в столице в июле 2019 года. У него есть еще шесть филиалов в других городах Узбекистана. На базе парка действуют порядка 30 стартап-проектов и около 200 центров по обучению и развитию информационных технологий в стране.
IT-Парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка.
С начала года программой воспользовались более 3 тысяч иностранцев.