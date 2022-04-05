https://uz.sputniknews.ru/20220405/it-viza-dlya-spetsialistov-iz-za-rubeja-kakie-privilegii-ona-daet-v-uzbekistane-23771962.html

IT-виза для специалистов из-за рубежа: какие привилегии она дает в Узбекистане

IT-виза для специалистов из-за рубежа: какие привилегии она дает в Узбекистане

В Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов. Какие привилегии она дает — в обзоре.

2022-04-05T08:31+0500

2022-04-05T08:31+0500

2022-04-05T08:31+0500

общество

узбекистан

it-технологии

виза

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Чтобы получить IT-визу, необходимо прежде получить рекомендацию IT-Парка. Кроме того, резидентам IT-Парка разрешается выплачивать дивиденды своим иностранным учредителям и зарплаты специалистам в иностранной валюте на дебетовые карты в рамках поступлений от экспорта работ или услуг. Ранее министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов заявил, что в Узбекистане заинтересованы в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом, на базе IT-Парка в Ташкенте.Чем Узбекистан привлекает иностранные IT-компании — перечень льгот >>IT-Парк был создан в столице в июле 2019 года. У него есть еще шесть филиалов в других городах Узбекистана. На базе парка действуют порядка 30 стартап-проектов и около 200 центров по обучению и развитию информационных технологий в стране. IT-Парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка. С начала года программой воспользовались более 3 тысяч иностранцев.Читайте также:

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