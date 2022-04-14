https://uz.sputniknews.ru/20220414/kak-izmenitsya-ferganskiy-stadion-istiklol---23968083.html

Как изменится ферганский стадион "Истиклол"

Как изменится ферганский стадион "Истиклол"

Уже в этом году спорткомплекс примет участников второго круга Суперлиги.

2022-04-14T10:22+0500

2022-04-14T10:22+0500

2022-04-14T10:22+0500

общество

стадион

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фергана

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В главном спортивном комплексе Ферганы "Истиклол" продолжаются масштабные ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области. Стадион вмещает до 20 тыс. зрителей. Как отмечают в ведомстве, скоро он примет участников второго тура Суперлиги 2022 года (Суперлига - высший дивизион системы футбольных лиг Узбекистана, в котором участвуют 14 сильнейших клубов страны - Sputnik). На данный момент ремонтные работы касаются газона. Создают его с помощью двух видов семян - Turflane E и Genta, - которые обычно используют для футбольный полей: такая трава более износостойкая и смягчает удары при падении спортсменов. Для ухода за газоном власти Ферганы также закупили новую современную технику. Кроме этого, под основным футбольным полем полностью обновили дренажную систему и установили автоматические устройства для его орошения. Также на стадионе появятся светильники мощностью 1800 лк, соответствующие требованиям Азиатской конфедерации футбола.Читайте также:

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стадион, истиклол, фергана