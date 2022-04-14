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Какие условия создают в школах для особенных детей - подробности
Какие условия создают в школах для особенных детей - подробности
Новая система инклюзивного образования пока работает в рамках эксперимента.
2022-04-14T10:41+0500
2022-04-14T10:41+0500
общество
школы
школа
образование
эксперимент
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Систему инклюзивного образования для детей с особыми потребностям начали внедрять в Ташкенте. Пока проект действует в рамках эксперимента и охватывает по одной общеобразовательной школе каждого района столицы. Об этом сообщила руководитель информационной службы Министерства народного образования Лайло Рустамова на брифинге в АИМК. Система инклюзии включает в себя прежде всего современные компьютерные классы, оборудование для робототехники и специальные учебные пособия, объяснила Рустамова. По ее словам, в рамках проекта для детей с ограниченными возможностями издано 324,5 тыс. учебников в 360 наименованиях. Кроме того, учебные планы и программы для таких учащихся оптимизированы и сокращены в среднем на 12%. В Узбекистане действуют 86 специализированных и 22 санаторно-курортных образовательных учреждения, в том числе 4 – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дефектами речи, 14 – для слепых и слабовидящих, 18 – для глухих и слабослышащих и 50 – для умственно отсталых. В этих учреждениях получают образование и воспитание 28 159 учащихся. Еще 8 668 детям с ограниченными возможностями положено индивидуальное домашнее обучение. Как отмечают в МНО, они получили 11 664 школьных принадлежностей.Читайте также:
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школы, школа, образование, эксперимент

Какие условия создают в школах для особенных детей - подробности

10:41 14.04.2022
© Pixabay / j_aijaШрифт Брайля
Шрифт Брайля - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© Pixabay / j_aija
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Новая система инклюзивного образования пока работает в рамках эксперимента.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Систему инклюзивного образования для детей с особыми потребностям начали внедрять в Ташкенте. Пока проект действует в рамках эксперимента и охватывает по одной общеобразовательной школе каждого района столицы. Об этом сообщила руководитель информационной службы Министерства народного образования Лайло Рустамова на брифинге в АИМК.

Система инклюзии включает в себя прежде всего современные компьютерные классы, оборудование для робототехники и специальные учебные пособия, объяснила Рустамова.

По ее словам, в рамках проекта для детей с ограниченными возможностями издано 324,5 тыс. учебников в 360 наименованиях. Кроме того, учебные планы и программы для таких учащихся оптимизированы и сокращены в среднем на 12%.

В Узбекистане действуют 86 специализированных и 22 санаторно-курортных образовательных учреждения, в том числе 4 – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дефектами речи, 14 – для слепых и слабовидящих, 18 – для глухих и слабослышащих и 50 – для умственно отсталых.

В этих учреждениях получают образование и воспитание 28 159 учащихся. Еще 8 668 детям с ограниченными возможностями положено индивидуальное домашнее обучение. Как отмечают в МНО, они получили 11 664 школьных принадлежностей.
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