https://uz.sputniknews.ru/20220322/dlya-200-predprinimateley-invalidov-organizuyut-poezdki-v-samarkand-23475801.html

Для 200 инвалидов организуют поездки в Самарканд

Для 200 инвалидов организуют поездки в Самарканд

Центр создали для для благотворительной помощи предпринимателям с инвалидностью.

2022-03-22T13:00+0500

2022-03-22T13:00+0500

2022-03-22T13:05+0500

общество

самарканд

предприниматели

центр

инвалиды

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Ташкенте открыли Центр по поддержке предпринимателей с ограниченными физическими возможностями. Для предпринимателей-инвалидов в течение 2022 года планируют организовать поездки в Самарканд, рассчитанные на 200 человек.Об этом сообщили в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.В рамках проекта предусмотрено, что 50% расходов на туристов покроют за счет грантовых средств, а 50% — за счет благотворительных пожертвований.Для 50 человек с ограниченными физическими возможностями уже делали двухдневные туристические поездки в Самарканд и Бухару. Эти путешествия, как и Центр по поддержке предпринимателей-инвалидов, организовали Министерство туризма и культурного наследия вместе с Ассоциацией социального туризма в рамках проекта "Sayohat barcha uchun". Центр создали для благотворительной помощи предпринимателям с инвалидностью и детям из малообеспеченных семей.Основные функции этого Центра:Центр по поддержке предпринимателей с ограниченными физическими возможностями находится в этнопарке Навруз в доме "Тошкент — 24".На церемонии открытия присутствовали заместитель Премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев, представители Министерства туризма и культурного наследия, Ассоциаций социального туризма и СМИ.Читайте также:Утверждена программа поддержки девушек и женщин: что в нее войдетВместо западных компаний пришли инвесторы из Узбекистана – глава Санкт-Петербурга

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самарканд, предприниматели, центр, инвалиды