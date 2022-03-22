https://uz.sputniknews.ru/20220322/dlya-200-predprinimateley-invalidov-organizuyut-poezdki-v-samarkand-23475801.html
Для 200 инвалидов организуют поездки в Самарканд
Для 200 инвалидов организуют поездки в Самарканд
Центр создали для для благотворительной помощи предпринимателям с инвалидностью.
2022-03-22T13:00+0500
2022-03-22T13:00+0500
2022-03-22T13:05+0500
общество
самарканд
предприниматели
центр
инвалиды
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Ташкенте открыли Центр по поддержке предпринимателей с ограниченными физическими возможностями. Для предпринимателей-инвалидов в течение 2022 года планируют организовать поездки в Самарканд, рассчитанные на 200 человек.Об этом сообщили в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.В рамках проекта предусмотрено, что 50% расходов на туристов покроют за счет грантовых средств, а 50% — за счет благотворительных пожертвований.Для 50 человек с ограниченными физическими возможностями уже делали двухдневные туристические поездки в Самарканд и Бухару. Эти путешествия, как и Центр по поддержке предпринимателей-инвалидов, организовали Министерство туризма и культурного наследия вместе с Ассоциацией социального туризма в рамках проекта "Sayohat barcha uchun". Центр создали для благотворительной помощи предпринимателям с инвалидностью и детям из малообеспеченных семей.Основные функции этого Центра:Центр по поддержке предпринимателей с ограниченными физическими возможностями находится в этнопарке Навруз в доме "Тошкент — 24".На церемонии открытия присутствовали заместитель Премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев, представители Министерства туризма и культурного наследия, Ассоциаций социального туризма и СМИ.Читайте также:Утверждена программа поддержки девушек и женщин: что в нее войдетВместо западных компаний пришли инвесторы из Узбекистана – глава Санкт-Петербурга
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самарканд, предприниматели, центр, инвалиды
Для 200 инвалидов организуют поездки в Самарканд
13:00 22.03.2022 (обновлено: 13:05 22.03.2022) Подписаться на
Центр создали для благотворительной помощи предпринимателям с инвалидностью и детям из малообеспеченных семей.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Ташкенте открыли Центр по поддержке предпринимателей с ограниченными физическими возможностями.
Для предпринимателей-инвалидов в течение 2022 года планируют организовать поездки в Самарканд, рассчитанные на 200 человек.
Об этом сообщили
в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.
В рамках проекта предусмотрено, что 50% расходов на туристов покроют за счет грантовых средств, а 50% — за счет благотворительных пожертвований.
Для 50 человек с ограниченными физическими возможностями уже делали двухдневные туристические поездки в Самарканд и Бухару.
Эти путешествия, как и Центр по поддержке предпринимателей-инвалидов, организовали Министерство туризма и культурного наследия вместе с Ассоциацией социального туризма в рамках проекта "Sayohat barcha uchun".
Центр создали для благотворительной помощи предпринимателям с инвалидностью и детям из малообеспеченных семей.
Основные функции этого Центра:
развитие инклюзивного туризма;
помощь в создании условий для передвижения людей с инвалидностью;
разработка проектов в области социального туризма и осуществление общественного контроля;
изучение условий, созданных для людей с инвалидностью на туристических объектах;
разработка удобных туристических маршрутов в Самарканде, Бухаре, Хиве, Каракалпакстане;
организация благотворительных акций в сотрудничестве с министерствами и другими государственными организациями.
Центр по поддержке предпринимателей с ограниченными физическими возможностями находится в этнопарке Навруз в доме "Тошкент — 24".
На церемонии открытия присутствовали заместитель Премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев, представители Министерства туризма и культурного наследия, Ассоциаций социального туризма и СМИ.