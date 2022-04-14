https://uz.sputniknews.ru/20220414/klad-yangi-sanganak-vystavili-v-muzee--foto-23963436.html

Клад "Янги Санганак" выставили в музее — фото

Клад "Янги Санганак" выставили в музее — фото

Данная выставка впервые проходит в Государственном музее истории Темуридов.

2022-04-14T08:40+0500

2022-04-14T08:40+0500

2022-04-14T08:40+0500

культура

клад

выставка

музей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23963655_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b68e270c9dafbcb19ffdc42514aeaef2.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Ташкенте в Государственном музее истории Темуридов Академии наук Узбекистана выставили монеты из обнаруженного Санганакского клада, передает информационное агентство "Дунё".Монеты сокровищницы Нового Санганака составляют большую часть находящихся в музее древних монет. Их случайно нашли в марте 2021 года в гончарной яме глубиной 50-60 см при раскопках участка во дворе гражданина махалли Янги Санганак Паркентского района Ташкентской области.Старинные монеты были покрыты ржавчиной и выглядели побитыми после многих лет лежания в земле. Сотрудники музея монеты пересчитали, очистили, установили их точное количество - 1810 штук. Во время очистки некоторых монет от ржавчины и осмотре обнаружилось, что они составляют клад медных монет, отчеканенных в Самарканде, Бухаре и Ташкенте в XV-XVI веках, в период правления Темуридов и династии Шайбани на территории Узбекистана."Найденные монеты и информация о них дают представление о том, какие денежные образцы использовались в торговой системе нашими предками", — говорится в сообщении.Данная выставка впервые проходит в Государственном музее истории Темуридов.В фондах музея находится более 7 000 редких экспонатов, показывающих историю Узбекистана, историю Амира Темура и Темуридов. Большую часть этих уникальных предметов составляют монеты, сообщает агентство.Читайте также:Ташкентские "бабушки" прошли в финал шоу талантов - видеоВ Узбекистане внутренний туризм вырос в 2 раза

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

клад, выставка, музей