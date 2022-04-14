https://uz.sputniknews.ru/20220414/klad-yangi-sanganak-vystavili-v-muzee--foto-23963436.html
Клад "Янги Санганак" выставили в музее — фото
Клад "Янги Санганак" выставили в музее — фото
Данная выставка впервые проходит в Государственном музее истории Темуридов.
2022-04-14T08:40+0500
2022-04-14T08:40+0500
2022-04-14T08:40+0500
культура
клад
выставка
музей
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Ташкенте в Государственном музее истории Темуридов Академии наук Узбекистана выставили монеты из обнаруженного Санганакского клада, передает информационное агентство "Дунё".Монеты сокровищницы Нового Санганака составляют большую часть находящихся в музее древних монет. Их случайно нашли в марте 2021 года в гончарной яме глубиной 50-60 см при раскопках участка во дворе гражданина махалли Янги Санганак Паркентского района Ташкентской области.Старинные монеты были покрыты ржавчиной и выглядели побитыми после многих лет лежания в земле. Сотрудники музея монеты пересчитали, очистили, установили их точное количество - 1810 штук. Во время очистки некоторых монет от ржавчины и осмотре обнаружилось, что они составляют клад медных монет, отчеканенных в Самарканде, Бухаре и Ташкенте в XV-XVI веках, в период правления Темуридов и династии Шайбани на территории Узбекистана."Найденные монеты и информация о них дают представление о том, какие денежные образцы использовались в торговой системе нашими предками", — говорится в сообщении.Данная выставка впервые проходит в Государственном музее истории Темуридов.В фондах музея находится более 7 000 редких экспонатов, показывающих историю Узбекистана, историю Амира Темура и Темуридов. Большую часть этих уникальных предметов составляют монеты, сообщает агентство.Читайте также:Ташкентские "бабушки" прошли в финал шоу талантов - видеоВ Узбекистане внутренний туризм вырос в 2 раза
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клад, выставка, музей
Клад "Янги Санганак" выставили в музее — фото
Данная выставка впервые проходит в Государственном музее истории Темуридов.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
В Ташкенте в Государственном музее истории Темуридов Академии наук Узбекистана выставили монеты из обнаруженного Санганакского клада, передает информационное агентство "Дунё"
.
Монеты сокровищницы Нового Санганака составляют большую часть находящихся в музее древних монет. Их случайно нашли в марте 2021 года в гончарной яме глубиной 50-60 см при раскопках участка во дворе гражданина махалли Янги Санганак Паркентского района Ташкентской области.
Старинные монеты были покрыты ржавчиной и выглядели побитыми после многих лет лежания в земле. Сотрудники музея монеты пересчитали, очистили, установили их точное количество - 1810 штук.
Во время очистки некоторых монет от ржавчины и осмотре обнаружилось, что они составляют клад медных монет, отчеканенных в Самарканде, Бухаре и Ташкенте в XV-XVI веках, в период правления Темуридов и династии Шайбани на территории Узбекистана.
"Найденные монеты и информация о них дают представление о том, какие денежные образцы использовались в торговой системе нашими предками", — говорится в сообщении.
Данная выставка впервые проходит в Государственном музее истории Темуридов.
В фондах музея находится более 7 000 редких экспонатов, показывающих историю Узбекистана, историю Амира Темура и Темуридов. Большую часть этих уникальных предметов составляют монеты, сообщает агентство.