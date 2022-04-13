https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-uzbekistane-vnutrenniy-turizm-vyros-v-2-raza-23957652.html

В Узбекистане внутренний туризм вырос в 2 раза

В Узбекистане внутренний туризм вырос в 2 раза

Количество внутренних путешествий в республике увеличилось до 15 миллионов в 2021 году.

2022-04-13T19:29+0500

2022-04-13T19:29+0500

2022-04-13T19:29+0500

туризм

путешествие

узбекистан

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23957874_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_23f5277c6d883d46f4ea0945145b9dc2.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Активная реализация программы "Путешествуй по Узбекистану" благотворно повлияла на развитии туриндуст­рии. Общее количество внутренних путешествий в республике увеличилось с 8,8 миллиона в 2016 году до 15 миллионов — в 2021 году, то есть почти в два раза. Об этом сообщили в издании Народное слово.По данным издания, в стране за последние четыре года открылось 833 отеля и гостиницы. В марте средняя загруженность их составила более 70,8% — это в два раза больше, чем в прошлом году. В Ташкенте этот показатель вырос до 83,6%, в Самарканде — 62,3%, в Каракалпакстане — 93,9%, Хорезме — 56,3% и в Бухаре — 46%. Специалисты считают, что это хорошая тенденция, которая позволит восстановить доходность туристической отрасли."Узбекистан также полностью открыт для зарубежных путешественников, сняты все ограничения в изучении богатой истории и культуры нашего края. Представители сферы ждут в этом году до 4,5 миллиона иностранных туристов. К их встрече отрасль готова", — говорится в сообщении.Ранее в Минтуризма сообщили, что почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне.Эксперты увидели высокий туристический спрос на Узбекистан из российских городов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.До этого в ведомстве заявили, что почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне. Туристы из России составили 23,4% от общего числа гостей против 14,5% годом ранее.Всего, по данным Минтуризма, в марте в отелях Узбекистана проживали 72 тысячи человек, в прошлом году — 37,6 тысячи, а в "допандемийном" марте 2019 года — 68,8 тысячи человек.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:В Ташкенте обсудили возможности и проблемы паломнического туризма в УзбекистанеВ Узбекистане любят отдыхать туристы из ОАЭ

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

путешествие, узбекистан, туризм