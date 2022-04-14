Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220414/le-pen-otkazalas-nazyvat-proisxodyaschee-na-ukraine-genotsidom-23979252.html
Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
Политик в интервью телеканалу France 2 отказалась называть события на Украине геноцидом.
2022-04-14T19:39+0500
2022-04-14T19:39+0500
в мире
марин ле пен
украина
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0e/23979041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_051d9e9b96fe4321c933cfa674d3fd22.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Кандидат на пост главы Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не считает нынешнюю ситуацию на Украине геноцидом, сообщает RT на русском.Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон назвал русский и украинские народы – братскими. В ответ на вопрос журналиста, использовал ли бы он термин "геноцид" в отношении событий на Украине, глава Франции ответил отрицательно.Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По данным ООН, с начала российской операции на Украине погибли как минимум 1932 мирных жителя, еще более 2,5 тысячи человек ранены.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0e/23979041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_84b1c01cfe21b6a77073ba43e6d0072c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
марин ле пен, украина, интервью

Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом

19:39 14.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDЧлен парламента Франции от ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) и кандидат в президенты Марин Ле Пен проводит пресс-конференцию по дипломатии и внешней политике в Париже 13 апреля 2022 года в преддверии второго тура президентских выборов во Франции.
Член парламента Франции от ультраправой партии Национальное объединение (RN) и кандидат в президенты Марин Ле Пен проводит пресс-конференцию по дипломатии и внешней политике в Париже 13 апреля 2022 года в преддверии второго тура президентских выборов во Франции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Политик в интервью телеканалу France 2 отказалась называть события на Украине геноцидом.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Кандидат на пост главы Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не считает нынешнюю ситуацию на Украине геноцидом, сообщает RT на русском.
"Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам", - подчеркнула Ле Пен.
Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон назвал русский и украинские народы – братскими. В ответ на вопрос журналиста, использовал ли бы он термин "геноцид" в отношении событий на Украине, глава Франции ответил отрицательно.
"Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы — братские народы", - отметил французский лидер.
Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По данным ООН, с начала российской операции на Украине погибли как минимум 1932 мирных жителя, еще более 2,5 тысячи человек ранены.
Читайте также:
Кандидат на пост главы Франции Ле Пен считает Крым российским
Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0