https://uz.sputniknews.ru/20220414/le-pen-otkazalas-nazyvat-proisxodyaschee-na-ukraine-genotsidom-23979252.html
Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
Политик в интервью телеканалу France 2 отказалась называть события на Украине геноцидом.
2022-04-14T19:39+0500
2022-04-14T19:39+0500
2022-04-14T19:39+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Кандидат на пост главы Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не считает нынешнюю ситуацию на Украине геноцидом, сообщает RT на русском.Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон назвал русский и украинские народы – братскими. В ответ на вопрос журналиста, использовал ли бы он термин "геноцид" в отношении событий на Украине, глава Франции ответил отрицательно.Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По данным ООН, с начала российской операции на Украине погибли как минимум 1932 мирных жителя, еще более 2,5 тысячи человек ранены.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
марин ле пен, украина, интервью
Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
Политик в интервью телеканалу France 2 отказалась называть события на Украине геноцидом.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik.
Кандидат на пост главы Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не считает нынешнюю ситуацию на Украине геноцидом, сообщает RT на русском
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"Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам", - подчеркнула Ле Пен.
Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон назвал русский и украинские народы – братскими. В ответ на вопрос журналиста, использовал ли бы он термин "геноцид" в отношении событий на Украине, глава Франции ответил отрицательно.
"Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы — братские народы", - отметил французский лидер.
Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По данным ООН, с начала российской операции на Украине погибли как минимум 1932 мирных жителя, еще более 2,5 тысячи человек ранены.