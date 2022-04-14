https://uz.sputniknews.ru/20220414/uzbekistan-kyrgyzstan-i-kitay-postroyat-jeleznuyu-dorogu-23976721.html

Узбекистан, Кыргызстан и Китай построят железную дорогу

Узбекистан, Кыргызстан и Китай построят железную дорогу

Вопросы по строительству нового автокоридора практически согласованы.

2022-04-14T16:29+0500

2022-04-14T16:29+0500

2022-04-14T16:29+0500

узбекистан

кыргызстан

китай

железная дорога

экономика

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан, Кыргызстан и Китай готовят новый автотранспортный коридор и согласовали практически все вопросы по строительству совместной железной дороги. Об этом сегодня сообщил глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров в рамках церемонии открытия Узбекско-Кыргызского фонда развития.По его мнению, запуск этого торгово-логистического центра будет стимулировать развитие экспортно-импортных операций между государствами."Начата разработка технико-экономического обоснования автомобильной дороги, соединяющей город Кызыл-Кия с пунктом пропуска Иркештам на границе с Китайской Народной Республикой. Там же планируется строительство логистического центра. Таким образом Кыргызская Республика готова выступить транзитным мостом между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой", – подчеркнул он.Глава правительства сказал, что Кабинет Министров в первую очередь обращает внимание именно на такие перспективные инфраструктурные проекты для создания благоприятных условий. Кыргызстан также будет обеспечивать и наращивать поставки цемента, угля, картофеля, мяса, молока и молочных продуктов в Узбекистан."Профильные государственные органы согласовали практически все вопросы по реализации проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", которая свяжет нас со странами Южной Азии. В дальнейшем мы должны активно использовать транспортный потенциал данной магистрали", – отметил Жапаров.Он напомнил, что важные договоренности были достигнуты в ходе заседания кыргызско-узбекского Совета глав приграничных областей, прошедшего недавно в городе Оше под председательством глав двух правительств. В ближайшем будущем будут выполняться проекты по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1."Уверен, что все наши планы и договоренности будут реализованы в ближайшем будущем. Убежден, что Узбекско-Кыргызский фонд развития станет эффективной площадкой для реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов, внесет большой вклад в укрепление прямых связей между субъектами бизнеса, а также способствует открытию новых совместных предприятий", – добавил Акылбек Жапаров.Напомним, что уставный капитал Узбекско-Кыргызского фонда развития составляет 50 миллионов долларов. В дальнейшем его капитал планируют довести до 200 миллионов долларов. Штаб-квартира организации расположена в Бишкеке.Ранее Узбекистан профинансировал строительство школы в Кыргызстане. Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выразил благодарность руководству республики за помощь в строительстве школы – Узбекистан выделила $3,5 млн на возведение объекта.Этот проект демонстрирует, что братские узы между странами крепнут и развиваются, подчеркнул Жапаров.Договоренность о строительстве школы была достигнута в марте прошлого года, во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан. Новая школа рассчитана на 330 мест.Напомним, в конце 2021 - начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.Каковы перспективы работы "Агроэкспресса" в этом году? Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказывает генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика", доктор технических наук, профессор Алевтина Кириллова.Читайте также:Узбекистан готов к прямым поставкам сельхозпродукции на УралМихаил Евдокимов: в ЕАЭС более 70% расчетов идет в национальных валютах

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узбекистан, кыргызстан, китай, железная дорога