https://uz.sputniknews.ru/20220414/uzbekistan-kyrgyzstan-i-kitay-postroyat-jeleznuyu-dorogu-23976721.html
Узбекистан, Кыргызстан и Китай построят железную дорогу
Узбекистан, Кыргызстан и Китай построят железную дорогу
Вопросы по строительству нового автокоридора практически согласованы.
2022-04-14T16:29+0500
2022-04-14T16:29+0500
2022-04-14T16:29+0500
узбекистан
кыргызстан
китай
железная дорога
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан, Кыргызстан и Китай готовят новый автотранспортный коридор и согласовали практически все вопросы по строительству совместной железной дороги. Об этом сегодня сообщил глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров в рамках церемонии открытия Узбекско-Кыргызского фонда развития.По его мнению, запуск этого торгово-логистического центра будет стимулировать развитие экспортно-импортных операций между государствами."Начата разработка технико-экономического обоснования автомобильной дороги, соединяющей город Кызыл-Кия с пунктом пропуска Иркештам на границе с Китайской Народной Республикой. Там же планируется строительство логистического центра. Таким образом Кыргызская Республика готова выступить транзитным мостом между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой", – подчеркнул он.Глава правительства сказал, что Кабинет Министров в первую очередь обращает внимание именно на такие перспективные инфраструктурные проекты для создания благоприятных условий. Кыргызстан также будет обеспечивать и наращивать поставки цемента, угля, картофеля, мяса, молока и молочных продуктов в Узбекистан."Профильные государственные органы согласовали практически все вопросы по реализации проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", которая свяжет нас со странами Южной Азии. В дальнейшем мы должны активно использовать транспортный потенциал данной магистрали", – отметил Жапаров.Он напомнил, что важные договоренности были достигнуты в ходе заседания кыргызско-узбекского Совета глав приграничных областей, прошедшего недавно в городе Оше под председательством глав двух правительств. В ближайшем будущем будут выполняться проекты по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1."Уверен, что все наши планы и договоренности будут реализованы в ближайшем будущем. Убежден, что Узбекско-Кыргызский фонд развития станет эффективной площадкой для реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов, внесет большой вклад в укрепление прямых связей между субъектами бизнеса, а также способствует открытию новых совместных предприятий", – добавил Акылбек Жапаров.Напомним, что уставный капитал Узбекско-Кыргызского фонда развития составляет 50 миллионов долларов. В дальнейшем его капитал планируют довести до 200 миллионов долларов. Штаб-квартира организации расположена в Бишкеке.Ранее Узбекистан профинансировал строительство школы в Кыргызстане. Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выразил благодарность руководству республики за помощь в строительстве школы – Узбекистан выделила $3,5 млн на возведение объекта.Этот проект демонстрирует, что братские узы между странами крепнут и развиваются, подчеркнул Жапаров.Договоренность о строительстве школы была достигнута в марте прошлого года, во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан. Новая школа рассчитана на 330 мест.Напомним, в конце 2021 - начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.Каковы перспективы работы "Агроэкспресса" в этом году? Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказывает генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика", доктор технических наук, профессор Алевтина Кириллова.Читайте также:Узбекистан готов к прямым поставкам сельхозпродукции на УралМихаил Евдокимов: в ЕАЭС более 70% расчетов идет в национальных валютах
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узбекистан, кыргызстан, китай, железная дорога
Узбекистан, Кыргызстан и Китай построят железную дорогу
Акылбек Жапаров заявил, что все вопросы по строительству нового автокоридора практически согласованы.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан, Кыргызстан и Китай готовят новый автотранспортный коридор и согласовали практически все вопросы по строительству совместной железной дороги.
Об этом сегодня сообщил глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров в рамках церемонии открытия Узбекско-Кыргызского фонда развития.
"Кыргызская Республика готова предпринять решительные действия по наращиванию объемов товарооборота. Сегодня в активной фазе реализации находятся проекты по строительству логистических центров вблизи кыргызско-узбекских границ. Особое внимание уделяется строительству и запуску торгово-логистического центра в городе Кызыл-Кия, связывающего Ферганскую и Баткенскую области", – заявил Жапаров.
По его мнению, запуск этого торгово-логистического центра будет стимулировать развитие экспортно-импортных операций между государствами.
"Начата разработка технико-экономического обоснования автомобильной дороги, соединяющей город Кызыл-Кия с пунктом пропуска Иркештам на границе с Китайской Народной Республикой. Там же планируется строительство логистического центра. Таким образом Кыргызская Республика готова выступить транзитным мостом между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой", – подчеркнул он.
Глава правительства сказал, что Кабинет Министров в первую очередь обращает внимание именно на такие перспективные инфраструктурные проекты для создания благоприятных условий.
Кыргызстан также будет обеспечивать и наращивать поставки цемента, угля, картофеля, мяса, молока и молочных продуктов в Узбекистан.
"Профильные государственные органы согласовали практически все вопросы по реализации проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", которая свяжет нас со странами Южной Азии. В дальнейшем мы должны активно использовать транспортный потенциал данной магистрали", – отметил Жапаров.
Он напомнил, что важные договоренности были достигнуты в ходе заседания кыргызско-узбекского Совета глав приграничных областей, прошедшего недавно в городе Оше под председательством глав двух правительств. В ближайшем будущем будут выполняться проекты по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1.
"Уверен, что все наши планы и договоренности будут реализованы в ближайшем будущем. Убежден, что Узбекско-Кыргызский фонд развития станет эффективной площадкой для реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов, внесет большой вклад в укрепление прямых связей между субъектами бизнеса, а также способствует открытию новых совместных предприятий", – добавил Акылбек Жапаров.
Напомним, что уставный капитал Узбекско-Кыргызского фонда развития составляет 50 миллионов долларов. В дальнейшем его капитал планируют довести до 200 миллионов долларов. Штаб-квартира организации расположена в Бишкеке.
Ранее Узбекистан профинансировал строительство школы в Кыргызстане. Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выразил благодарность руководству республики за помощь в строительстве школы – Узбекистан выделила $3,5 млн на возведение объекта.
Этот проект демонстрирует, что братские узы между странами крепнут и развиваются, подчеркнул Жапаров.
Договоренность о строительстве школы была достигнута в марте прошлого года, во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан. Новая школа рассчитана на 330 мест.
Напомним, в конце 2021 - начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.
Каковы перспективы работы "Агроэкспресса" в этом году? Об этом в интервью Sputnik Узбекистан
рассказывает генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика", доктор технических наук, профессор Алевтина Кириллова.