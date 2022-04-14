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Узбекистан за два месяца больше всего экспортировал трикотажа в Россию
Узбекистан за два месяца больше всего экспортировал трикотажа в Россию
За 2 месяца Узбекистан экспортировал трикотажные изделия в 15 стран мира.
2022-04-14T12:38+0500
2022-04-14T12:57+0500
экономика
узбекистан
экспорт
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. По данным Госкомстата, за первые два месяца 2022 года Узбекистан экспортировал около 8 000 тонн трикотажных изделий на сумму 45,6 млн долларов в 15 зарубежных стран.Экспорт трикотажных изделий в республике увеличился на $8,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В январе-феврале 2022 года Узбекистан экспортировал больше всего трикотажа:в Россию - $14,5 млн.в Кыргызстан - $14,2 млн.в Италию - $8,6 млн.в Украину - $2,8 млн.Регионами, экспортировавшими больше всего трикотажа за первые два месяца 2022 года, стали:Ранее сообщалось, что в связи с нынешней ситуацией Узбекистан в ближайшие два года сможет увеличить экспорт в Россию на 680 миллионов долларов.Сотрудничество России и Узбекистана набрало хорошие темпы. В 2021 году товарооборот достиг исторического рекорда, об этом заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе Ташкентского инвестиционного форума.Торговые отношения двух стран развиваются в ускоренном темпе. О том, что стимулирует динамику экономического партнерства — читайте в материале Sputnik.Читайте также:Знак качества: топ-6 стран, которые покупают узбекскую обувь
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узбекистан, экспорт

Узбекистан за два месяца больше всего экспортировал трикотажа в Россию

12:38 14.04.2022 (обновлено: 12:57 14.04.2022)
© pexels.com/Kai PilgerОдежда на вешалках
Одежда на вешалках - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© pexels.com/Kai Pilger
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В январе-феврале Узбекистан экспортировал трикотажные изделия в 15 стран мира.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. По данным Госкомстата, за первые два месяца 2022 года Узбекистан экспортировал около 8 000 тонн трикотажных изделий на сумму 45,6 млн долларов в 15 зарубежных стран.

Экспорт трикотажных изделий в республике увеличился на $8,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-феврале 2022 года Узбекистан экспортировал больше всего трикотажа:

в Россию - $14,5 млн.
в Кыргызстан - $14,2 млн.
в Италию - $8,6 млн.
в Украину - $2,8 млн.
Регионами, экспортировавшими больше всего трикотажа за первые два месяца 2022 года, стали:
Ташкент - $19,1 млн.
Ташкентская область - $9,1 млн.
Андижанская область - $6,4 млн.
Бухарская область - $3 млн.
Ранее сообщалось, что в связи с нынешней ситуацией Узбекистан в ближайшие два года сможет увеличить экспорт в Россию на 680 миллионов долларов.
Сотрудничество России и Узбекистана набрало хорошие темпы. В 2021 году товарооборот достиг исторического рекорда, об этом заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе Ташкентского инвестиционного форума.
Торговые отношения двух стран развиваются в ускоренном темпе. О том, что стимулирует динамику экономического партнерства — читайте в материале Sputnik.
Читайте также:
Знак качества: топ-6 стран, которые покупают узбекскую обувь
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