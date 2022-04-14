https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-germanii-zapasayutsya-produktami-pitaniya-v-svyazi-s-rezkim-rostom-tsen-23981364.html
В Германии запасаются продуктами питания в связи с резким ростом цен
В Германии запасаются продуктами питания в связи с резким ростом цен
Цены на молоко в стране выросли больше чем в 2 раза.
2022-04-14T19:19+0500
2022-04-14T19:19+0500
2022-04-14T19:19+0500
в мире
германия
рост цен
продукты
цены
молоко
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Жители Германии сильно обеспокоены критическим ростом цен на базовые продукты питания, бензин, электричество и отопление.Как сообщается в репортаже китайского телеканала CGTN, граждане Германии в панике скупают продукты первой необходимости в магазинах. Такое поведение немецких граждан обусловлено резким ростом цен в связи с санкциями, введенными западными странами против России.Ранее молоко стоило €0,59 за литр против €2 сейчас, что касается соли, то она подорожала почти в 2 раза.Также бензин ранее стоил примерно €1,2 за литр. После вмешательства Германии в ценообразование на энергоносители, стоимость за литр бензина достигает €2,3.По данным CGTN, цены на газ, электричество, отопление и услуги водоснабжения значительно возросли. Граждане сомневаются в том, что руководству страны удастся удержать ситуацию под контролем.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
германия, рост цен, продукты, цены, молоко
В Германии запасаются продуктами питания в связи с резким ростом цен
Цены на молоко в стране выросли больше чем в 2 раза.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Жители Германии сильно обеспокоены критическим ростом цен на базовые продукты питания, бензин, электричество и отопление.
Как сообщается в репортаже китайского телеканала CGTN
, граждане Германии в панике скупают продукты первой необходимости в магазинах. Такое поведение немецких граждан обусловлено резким ростом цен в связи с санкциями, введенными западными странами против России.
Ранее молоко стоило €0,59 за литр против €2 сейчас, что касается соли, то она подорожала почти в 2 раза.
Также бензин ранее стоил примерно €1,2 за литр. После вмешательства Германии в ценообразование на энергоносители, стоимость за литр бензина достигает €2,3.
По данным CGTN, цены на газ, электричество, отопление и услуги водоснабжения значительно возросли. Граждане сомневаются в том, что руководству страны удастся удержать ситуацию под контролем.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.