https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-irane-obnarujeny-nadpisi-mirzo-ulugbeka-i-alishera-navoi--foto-23972124.html

В Иране обнаружены надписи Мирзо Улугбека и Алишера Навои – фото

В Иране обнаружены надписи Мирзо Улугбека и Алишера Навои – фото

На северо-западе страны есть много культурных памятников эпохи Тимуридов.

2022-04-14T13:50+0500

2022-04-14T13:50+0500

2022-04-14T13:50+0500

культура

иран

алишер навои

памятник

надпись

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Служебная поездка представителей Узбекистана в Иран обернулась сенсационным открытием. На территории республики нашли надписи, принадлежавшие Мирзо Улугбеку и Алишеру Навои.Находку обнаружили во время рабочего визита Турсунали Кузиева и Мансура Исраилова, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана. Турсунали Кузиев является первым заместителем директора Агентства культурного наследия при Минтуризма. Мансур Исраилов же занимает пост начальника Управления культурного наследия Ташкентской области.Как уточняют в пресс-службе, поездка специалистов состоялась при поддержке посольства Республики Узбекистан в Иране.По словам Кузиева, на северо-западе Ирана находится множество культурных памятников эпохи Тимуридов."Во время своего визита в Иран Амир Темур встретился и подружился с шейхом Абу Бакром Зейн-уль-Обиддином Тайибини в Тайнабаде, провинция Мешхед. Он много лет вел с ним переписку", - рассказал он.В память об этой дружбе сын Амира Темура Шахрух Мирзо построил в Тайнабаде мечеть, которая сохранилась до наших дней, объясняет Турсунали Кузиев.В мечети есть стена почета для высокопоставленных гостей, где они пишут свои пожелания или письма. Просматривая их, мы обнаружили прекрасную новость – труды Мирзо Улугбека и Алишера Навои", - сообщил он.Как отмечают в ведомстве, поездка в Иран состоялась в целях реализации постановления президента "Об организации деятельности Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Республики Узбекистан и мерах по инновационному развитию сферы".В 2021 году сотрудники Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари приобрели хранившиеся у граждан 241 рукописную книгу и 114 исторических документов, которые принадлежат перу ученых Центральной Азии.В середине февраля президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании Государственного реестра древних письменных источников, хранящихся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории страны.Читайте также:Клад "Янги Санганак" выставили в музее — фотоВ Сырдарье родилась девочка весом семь килограммов

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иран, алишер навои, памятник, надпись