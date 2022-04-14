https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-rossii-poyavilsya-unikalnyy-test-na-covid-23980418.html

В России появился уникальный тест на COVID

В России появился уникальный тест на COVID

Новый тест может выявить пациентов с коронавирусом на самой ранней стадии заболевания.

2022-04-14T18:22+0500

2022-04-14T18:22+0500

2022-04-14T18:22+0500

россия

коронавирус covid-19

тест

заболевания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0e/23980452_0:179:3002:1868_1920x0_80_0_0_0b10687b1761475493318fbe60f3f638.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест, который обеспечивает высокую выявляемость коронавируса, сообщается на сайте ведомства."Зарегистрирован первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка обеспечивает высокую выявляемость вируса и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата", — заявили в Роспотребнадзоре.Результаты нового теста доступны уже через 20-25 минут, а при использовании классических ПЦР-тестов приходится ждать до полутора часов.В свою очередь, первая версия теста, зарегистрированная в июне 2021 года, эффективно справляется с выявлением любых штаммов коронавируса. Так что новый набор реагентов пока считается резервным, на случай появления мутаций."Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, абсолютно все компоненты для него производятся локально. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранять доступность тестирования для населения страны", — отметили в ведомстве.Большая чувствительность, скорость анализа и наличие двух мишеней в основе теста позволяют успешно мониторить распространение COVID-19, выявлять пациентов с инфекцией на самой ранней стадии заболевания и сводят до минимума получение ложноотрицательных результатов, говорится в сообщении.Читайте также:Какие проблемы в сфере общепита выявил МинюстКакие условия создают в школах для особенных детей - подробности

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, тест, заболевания