https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-tadjikistane-zapustili-zolotoy-zavod--foto-23984758.html

В Таджикистане запустили "золотой" завод — фото

В Таджикистане запустили "золотой" завод — фото

Рахмон начал свой визит в Согд с открытия ТАЛКО Голд.

2022-04-14T20:19+0500

2022-04-14T20:19+0500

2022-04-14T20:19+0500

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завод

таджикистан

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в северный регион страны открыл завод по переработке руд "ТАЛКО Голд" и заложил строительство еще двух предприятий.Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу президента.Глава государства поехал в Согдийскую область для проверки условий жизни людей, хода благоустройства и строительства в регионе. После он ознакомился с фермерскими хозяйствами и поговорил с жителями.Также в пресс-службе сообщили, что на предприятии годовое производство золота составило 2,2 тонны, а сурьмы - 21 тысяч тонн.Стоимость совместного проекта Таджикской алюминиевой компании и АО "Тибет Хуаюй" оценивается в $136 млн."Добыча и переработка руды будет осуществляться с использованием современного оборудования и технологий ведущих мировых компаний", — отмечается в сообщении.Подчеркивается, что на новом заводе в основном работают местные жители.С вводом в эксплуатацию предприятия ЗАО "ТАЛКО Голд" более 1 500 человек будут обеспечены постоянной работой и заработной платой.Полезные ископаемые на предприятии добывают подземным и открытым способами.Также Рахмон заложил камень в строительство нового металлургического завода и предприятия по аффинажу золота в местечке Кончоч Айнинского района."Таджикская алюминиевая компания" с ноября 2019 года существует в форме открытого акционерного общества со 100%-ной государственной долей, добавили в пресс-центре.Читайте также:Uzbekistan GTL может начать производство нефтепродуктов уже в маеВ Фергане пройдет первый книжный фестиваль

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