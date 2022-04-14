https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-tashkente-reshili-izbavitsya-ot-yam-na-dorogax-za-10-dney-23964040.html
В Ташкенте решили избавиться от ям на дорогах за 10 дней
В Ташкенте решили избавиться от ям на дорогах за 10 дней
Жителей столицы попросили сообщать о конкретном местонахождении ям на дорогах.
2022-04-14T09:01+0500
2022-04-14T09:01+0500
2022-04-14T09:01+0500
общество
ташкент
дороги
жители
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Ташкенте в ближайшие 10 дней планируется ликвидировать все ямы на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев поручил дорожным службам устранить все ямы на больших дорогах города в ближайшие 10 дней.Жителей Ташкента попросили оказать содействие и сообщить, где именно находятся ямы."Если вы видели ямы на дорогах, то сфотографируйте и отправьте фото в портал хокимията "Xalq nazorati", — говорится в сообщении."Xalq nazorati" — это интерактивный сервис для эффективного сотрудничества жителей столицы и работников городских служб Ташкента.Читайте также:В Узбекистане появится портал для благотворительностиСрок замены водительских прав продлили на год
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ташкент, дороги, жители
В Ташкенте решили избавиться от ям на дорогах за 10 дней
Жителей столицы попросили сообщать о конкретном местонахождении ям на дорогах.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Ташкенте в ближайшие 10 дней планируется ликвидировать все ямы на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев поручил дорожным службам устранить все ямы на больших дорогах города в ближайшие 10 дней.
Жителей Ташкента попросили оказать содействие и сообщить, где именно находятся ямы.
"Если вы видели ямы на дорогах, то сфотографируйте и отправьте фото в портал хокимията "Xalq nazorati
", — говорится в сообщении.
"Xalq nazorati" — это интерактивный сервис для эффективного сотрудничества жителей столицы и работников городских служб Ташкента.