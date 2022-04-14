https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-tashkente-reshili-izbavitsya-ot-yam-na-dorogax-za-10-dney-23964040.html

В Ташкенте решили избавиться от ям на дорогах за 10 дней

В Ташкенте решили избавиться от ям на дорогах за 10 дней

Жителей столицы попросили сообщать о конкретном местонахождении ям на дорогах.

2022-04-14T09:01+0500

2022-04-14T09:01+0500

2022-04-14T09:01+0500

общество

ташкент

дороги

жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23964136_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d5f47d12ce96954fa8abbf24f5a762c9.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Ташкенте в ближайшие 10 дней планируется ликвидировать все ямы на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев поручил дорожным службам устранить все ямы на больших дорогах города в ближайшие 10 дней.Жителей Ташкента попросили оказать содействие и сообщить, где именно находятся ямы."Если вы видели ямы на дорогах, то сфотографируйте и отправьте фото в портал хокимията "Xalq nazorati", — говорится в сообщении."Xalq nazorati" — это интерактивный сервис для эффективного сотрудничества жителей столицы и работников городских служб Ташкента.Читайте также:В Узбекистане появится портал для благотворительностиСрок замены водительских прав продлили на год

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, дороги, жители