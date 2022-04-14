https://uz.sputniknews.ru/20220414/vsu-obstrelyali-rossiyskiy-poselok-v-bryanskoy-oblasti-est-postradavshie-23982194.html

ВСУ обстреляли российский поселок в Брянской области, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли российский поселок в Брянской области, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли жилые дома в поселке Климово.

2022-04-14T17:45+0500

2022-04-14T17:45+0500

2022-04-14T17:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

обстрел

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Украинские силовики обстреляли российский приграничный поселок Климово в Брянской области, передает РИА Новости.По сообщению губернатора Александра Богомаза, в результате обстрела повреждены два жилых дома, несколько жителей пострадали."На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь", — заявил он.Правительство Брянской области делает все возможное для оказания помощи пострадавшим. Школы приграничных районов перейдут на дистанционное обучение с 15 апреля.До этого пограничное управление ФСБ России по области заявило об обстреле автомобильного пункта 13 апреля. В момент обстрела там было более 30 следовавших в Россию украинских беженцев, их эвакуировали, сообщили в ведомстве.Повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам. Ответным ударом огневую точку удалось купировать, пострадавших нет. Пункт пропуска продолжает работать, отметили в погранслужбе.Читайте также:Кадыров опубликовал кадры боёв с "бандеровским отребьем" в Рубежном - видеоIT-отрасль в Узбекистане: достижения и перспективы развития

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украина, обстрел