https://uz.sputniknews.ru/20220415/armeniya-perexodit-na-oplatu-rossiyskogo-gaza-v-rublyax-23996532.html

Армения переходит на оплату российского газа в рублях

Армения переходит на оплату российского газа в рублях

Министр экономики Армении: Россия и так является самым крупным инвестором в стране.

2022-04-15T11:38+0500

2022-04-15T11:38+0500

2022-04-15T11:51+0500

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил в интервью РБК, что Армения уже осуществила несколько платежей за российский газ в рублях.Керобян рассказал, что ценообразование пока происходит в долларах, но расчеты производятся в рублях.По заявлению главы экономического ведомства, Россия является крупнейшим инвестором и торговым партнером Армении. Только в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $2,6 млрд. На долю России приходится 31% армянского внешнего товарооборота. Китай занимает вторую строчку с 15%.Более того, Керобян рассказал, что активность сотрудничества двух государств будет нарастать.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что контракт на поставки газа в Армению уже в течение нескольких лет позволяет осущетсвлять оплату за газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку.Читайте также:

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армения, газ, оплата, рубль