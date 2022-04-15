Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220415/armeniya-perexodit-na-oplatu-rossiyskogo-gaza-v-rublyax-23996532.html
Армения переходит на оплату российского газа в рублях
Армения переходит на оплату российского газа в рублях
Министр экономики Армении: Россия и так является самым крупным инвестором в стране.
2022-04-15T11:38+0500
2022-04-15T11:51+0500
в мире
армения
газ
оплата
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23129756_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_03af7c980494efdb29b84c467180203b.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил в интервью РБК, что Армения уже осуществила несколько платежей за российский газ в рублях.Керобян рассказал, что ценообразование пока происходит в долларах, но расчеты производятся в рублях.По заявлению главы экономического ведомства, Россия является крупнейшим инвестором и торговым партнером Армении. Только в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $2,6 млрд. На долю России приходится 31% армянского внешнего товарооборота. Китай занимает вторую строчку с 15%.Более того, Керобян рассказал, что активность сотрудничества двух государств будет нарастать.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что контракт на поставки газа в Армению уже в течение нескольких лет позволяет осущетсвлять оплату за газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку.Читайте также:
армения
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23129756_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a4efcec8443823609708b69bc0945d72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армения, газ, оплата, рубль

Армения переходит на оплату российского газа в рублях

11:38 15.04.2022 (обновлено: 11:51 15.04.2022)
© Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкРублевые купюры в руках
Рублевые купюры в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Министр экономики Армении: Россия является самым крупным инвестором в стране.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил в интервью РБК, что Армения уже осуществила несколько платежей за российский газ в рублях.
Керобян рассказал, что ценообразование пока происходит в долларах, но расчеты производятся в рублях.
"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу…Что касается дальнейших вопросов в сфере ценообразования или оплаты, я думаю, что есть понимание: нужно двигаться к национальным валютам", - уточнил министр.
По заявлению главы экономического ведомства, Россия является крупнейшим инвестором и торговым партнером Армении. Только в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $2,6 млрд. На долю России приходится 31% армянского внешнего товарооборота. Китай занимает вторую строчку с 15%.
Более того, Керобян рассказал, что активность сотрудничества двух государств будет нарастать.
"Мы думаем, что, исходя из многих факторов, темп инвестиций должен быть как минимум прежним… Думаю, экономическая активность нашего сотрудничества не должна спадать, скорее наращиваться", - подчеркнул глава Минэкономики.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что контракт на поставки газа в Армению уже в течение нескольких лет позволяет осущетсвлять оплату за газ в рублях.
Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку.
Читайте также:
Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях
Австрия заявила о невозможности сократить зависимость от российского газа
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0