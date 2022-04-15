https://uz.sputniknews.ru/20220415/armeniya-perexodit-na-oplatu-rossiyskogo-gaza-v-rublyax-23996532.html
Армения переходит на оплату российского газа в рублях
Армения переходит на оплату российского газа в рублях
Министр экономики Армении: Россия и так является самым крупным инвестором в стране.
2022-04-15T11:38+0500
2022-04-15T11:38+0500
2022-04-15T11:51+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил в интервью РБК, что Армения уже осуществила несколько платежей за российский газ в рублях.Керобян рассказал, что ценообразование пока происходит в долларах, но расчеты производятся в рублях.По заявлению главы экономического ведомства, Россия является крупнейшим инвестором и торговым партнером Армении. Только в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $2,6 млрд. На долю России приходится 31% армянского внешнего товарооборота. Китай занимает вторую строчку с 15%.Более того, Керобян рассказал, что активность сотрудничества двух государств будет нарастать.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что контракт на поставки газа в Армению уже в течение нескольких лет позволяет осущетсвлять оплату за газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку.Читайте также:
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армения, газ, оплата, рубль
Армения переходит на оплату российского газа в рублях
11:38 15.04.2022 (обновлено: 11:51 15.04.2022)
Министр экономики Армении: Россия является самым крупным инвестором в стране.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил в интервью РБК
, что Армения уже осуществила несколько платежей за российский газ в рублях.
Керобян рассказал, что ценообразование пока происходит в долларах, но расчеты производятся в рублях.
"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу…Что касается дальнейших вопросов в сфере ценообразования или оплаты, я думаю, что есть понимание: нужно двигаться к национальным валютам", - уточнил министр.
По заявлению главы экономического ведомства, Россия является крупнейшим инвестором и торговым партнером Армении. Только в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $2,6 млрд. На долю России приходится 31% армянского внешнего товарооборота. Китай занимает вторую строчку с 15%.
Более того, Керобян рассказал, что активность сотрудничества двух государств будет нарастать.
"Мы думаем, что, исходя из многих факторов, темп инвестиций должен быть как минимум прежним… Думаю, экономическая активность нашего сотрудничества не должна спадать, скорее наращиваться", - подчеркнул глава Минэкономики.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что контракт на поставки газа в Армению уже в течение нескольких лет позволяет осущетсвлять оплату за газ в рублях.
Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку.