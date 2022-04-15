https://uz.sputniknews.ru/20220415/bayden-pytalsya-pojat-ruku-pustomu-mestu--video-24000467.html
Байден пытался пожать руку пустому месту — видео
Байден пытался пожать руку пустому месту — видео
Президент США попал в неловкую ситуацию после выступления в Северной Каролине.
2022-04-15T14:35+0500
2022-04-15T14:35+0500
2022-04-15T14:35+0500
в мире
джо байден
президент
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/24000532_0:124:2389:1468_1920x0_80_0_0_6cd08faecfb4316d29a9d66989884578.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американский президент Джо Байден не нашел, кому пожать руку после своего выступления, передает Sputnik Ближнее зарубежье.На видео, размещенном в аккаунте телеканала NBC News, показано, как Джо Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с американским президентом никого не было, кому мог быть адресован этот жест. После Байден с растерянным лицом сделал несколько шагов около трибуны, вероятно, в поисках прохода, чтобы уйти со сцены.Курьезный инцидент случился после выступления Байдена в Сельхозакадемии Северной Каролины.Ранее 79-летний лидер США назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.В конгрессе США заявили о необходимости объявить импичмент Байдену, который пытался пожать руку пустому пространству. "Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Достаточно!", — написала в Twitter конгрессвуман Марджори Тейлор-Грин.Читайте также:Байден перепутал Китай с Украиной — видеоБайден снова все напутал. Трижды
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/24000532_0:0:2124:1593_1920x0_80_0_0_ec499fd820bf89b879b73fe815903af3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, президент, сша
Байден пытался пожать руку пустому месту — видео
Президент США попал в неловкую ситуацию после выступления в Северной Каролине.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Американский президент Джо Байден не нашел, кому пожать руку после своего выступления, передает Sputnik Ближнее зарубежье
.
На видео, размещенном в аккаунте телеканала NBC News, показано, как Джо Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с американским президентом никого не было, кому мог быть адресован этот жест. После Байден с растерянным лицом сделал несколько шагов около трибуны, вероятно, в поисках прохода, чтобы уйти со сцены.
Курьезный инцидент случился после выступления Байдена в Сельхозакадемии Северной Каролины.
Ранее 79-летний лидер США назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.
В конгрессе США заявили о необходимости объявить импичмент Байдену, который пытался пожать руку пустому пространству.
"Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Достаточно!", — написала в Twitter конгрессвуман Марджори Тейлор-Грин.