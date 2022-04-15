https://uz.sputniknews.ru/20220415/bayden-pytalsya-pojat-ruku-pustomu-mestu--video-24000467.html

Байден пытался пожать руку пустому месту — видео

Байден пытался пожать руку пустому месту — видео

Президент США попал в неловкую ситуацию после выступления в Северной Каролине.

2022-04-15T14:35+0500

2022-04-15T14:35+0500

2022-04-15T14:35+0500

в мире

джо байден

президент

сша

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американский президент Джо Байден не нашел, кому пожать руку после своего выступления, передает Sputnik Ближнее зарубежье.На видео, размещенном в аккаунте телеканала NBC News, показано, как Джо Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с американским президентом никого не было, кому мог быть адресован этот жест. После Байден с растерянным лицом сделал несколько шагов около трибуны, вероятно, в поисках прохода, чтобы уйти со сцены.Курьезный инцидент случился после выступления Байдена в Сельхозакадемии Северной Каролины.Ранее 79-летний лидер США назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.В конгрессе США заявили о необходимости объявить импичмент Байдену, который пытался пожать руку пустому пространству. "Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Достаточно!", — написала в Twitter конгрессвуман Марджори Тейлор-Грин.Читайте также:Байден перепутал Китай с Украиной — видеоБайден снова все напутал. Трижды

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джо байден, президент, сша