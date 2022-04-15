https://uz.sputniknews.ru/20220415/god-s-momenta-nachala-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane--rezultaty-24000905.html
Год с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты
Год с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты
С начала вакцинации жителям Узбекистана было введено почти 50 млн доз вакцины.
2022-04-15T13:59+0500
2022-04-15T13:59+0500
2022-04-15T13:59+0500
общество
узбекистан
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане процесс вакцинации против коронавирусной инфекции начался в апреле 2021 года. За прошедший год заболеваемость COVID-19 значительно снизилась.Запуск производства узбекистанской вакцины от коронавируса стал знаменательным событием особенно в условиях ее дефицита по всему миру, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.За 2021 год количество произведенных в Узбекистане и ввезенных вакцин составило 63 578 553 доз. Из них 42,2 млн доз было завезено из-за границы, а 21,4 млн – произведено внутри страны.В процессе иммунизации против COVID-19 было использовано почти 50 млн доз, из них:Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.Всемирная программа COVAX, инициированная Всемирной организацией здравоохранения также сыграла свою роль в доставке в Узбекистан необходимого количества вакцины. Именно в рамках этой программы в страну поступила первая и самая большая партия вакцин.Читайте также:
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узбекистан, вакцинация, коронавирус covid-19
Год с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты
С начала вакцинации жителям Узбекистана было введено почти 50 млн доз вакцины.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане процесс вакцинации против коронавирусной инфекции начался в апреле 2021 года. За прошедший год заболеваемость COVID-19 значительно снизилась.
Запуск производства узбекистанской вакцины от коронавируса стал знаменательным событием особенно в условиях ее дефицита по всему миру, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
За 2021 год количество произведенных в Узбекистане и ввезенных вакцин составило 63 578 553 доз. Из них 42,2 млн доз было завезено из-за границы, а 21,4 млн – произведено внутри страны.
В процессе иммунизации против COVID-19 было использовано почти 50 млн доз, из них:
2 443 760 доз – AstraZeneca;
36 489 207 доз - ZF-UZ-VAC2001;
1 339 649 доз - Sputnik V;
2 784 717 - доз Pfizer/BioNTech;
286 072 дозы - SputnikLight.
Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.
Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.
Всемирная программа COVAX, инициированная Всемирной организацией здравоохранения также сыграла свою роль в доставке в Узбекистан необходимого количества вакцины. Именно в рамках этой программы в страну поступила первая и самая большая партия вакцин.