https://uz.sputniknews.ru/20220415/god-s-momenta-nachala-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane--rezultaty-24000905.html

Год с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты

Год с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты

С начала вакцинации жителям Узбекистана было введено почти 50 млн доз вакцины.

2022-04-15T13:59+0500

2022-04-15T13:59+0500

2022-04-15T13:59+0500

общество

узбекистан

вакцинация

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане процесс вакцинации против коронавирусной инфекции начался в апреле 2021 года. За прошедший год заболеваемость COVID-19 значительно снизилась.Запуск производства узбекистанской вакцины от коронавируса стал знаменательным событием особенно в условиях ее дефицита по всему миру, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.За 2021 год количество произведенных в Узбекистане и ввезенных вакцин составило 63 578 553 доз. Из них 42,2 млн доз было завезено из-за границы, а 21,4 млн – произведено внутри страны.В процессе иммунизации против COVID-19 было использовано почти 50 млн доз, из них:Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.Всемирная программа COVAX, инициированная Всемирной организацией здравоохранения также сыграла свою роль в доставке в Узбекистан необходимого количества вакцины. Именно в рамках этой программы в страну поступила первая и самая большая партия вакцин.Читайте также:

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узбекистан, вакцинация, коронавирус covid-19