https://uz.sputniknews.ru/20220415/kachestvo-soli-i-xlopkovogo-masla-chto-pokazala-kontrolnaya-zakupka-23993773.html

Качество соли и хлопкового масла: что показала контрольная закупка

Качество соли и хлопкового масла: что показала контрольная закупка

Из 32 видов продукции отечественных и зарубежных производителей, взятых в качестве образца, восемь не соответствовали требованиям. Подробности — в обзоре.

2022-04-15T10:22+0500

2022-04-15T10:22+0500

2022-04-15T10:22+0500

общество

закупка

соль

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей регулярно проводит анализ качества и безопасности товаров народного потребления, которые население покупает в магазинах и на рынках.Так, с января по марта эксперты провели контрольную закупку 41 вида продукции из муки, молока и молочных продуктов, жировой продукции, кетчупа, майонеза, соли.Экспертиза выявила некачественное хлопковое масло и поваренную соль. В частности, из 32 видов продукции отечественных и зарубежных производителей, взятых в качестве образца, восемь не соответствовали требованиям.В трех из шести образцов хлопкового масла — "Антиқа", "Шарқ пахта ёғи" и "Дилбар" — показатель уровня щелочи были выше нормы. Такие продукты считаются непригодными, а их регулярное употребление опасно для жизни и здоровья человека.Агентство подключило к делу компетентные органы для принятия мер по устранению недостатков.Еще один широко используемый продукт — поваренная соль. Проверка показала, что содержание йода в продуктах "Денгиз ош тузи" и "Ягона ишонч" ниже нормы, а в образце соли "Орзу", наоборот, выше нормы. Продукция не соответствовала требованиям СанПин 0366-19.У потребителей может возникнуть вопрос: действительно ли высокое содержание йода в соли полезно для организма?По мнению медиков, количество йода должно соответствовать установленным требованиям, а его превышение может привести к патологическим изменениям щитовидной железы. На официальном сайте агентства запущена электронная база безопасных пищевых продуктов и их производителей. Там потребители могут найти информацию о торговом наименовании продукта, юридическом названии производителя, дате закупки и тестирования, а также результатах лабораторных исследований. Читайте также:

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закупка, соль