https://uz.sputniknews.ru/20220415/mvd-rossii-rasskazalo-o-programme-pereseleniya-sootechestvennikov-24001995.html

МВД России рассказало о программе переселения соотечественников

МВД России рассказало о программе переселения соотечественников

Большинство переселенцев – граждане стран СНГ.

2022-04-15T15:16+0500

2022-04-15T15:16+0500

2022-04-15T15:16+0500

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Почти 16 тыс. человек прибыли в Россию за первые три месяца 2022 года по государственной программе переселения соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.Известно, что большинство участников программы – граждане стран СНГ, в том числе и Узбекистана. Также переезжают в Россию жители Казахстана, Таджикистана, Армении, Молдовы, Кыргызстана, Азербайджана и Украины.Переселенцам возмещают расходы на переезд к будущему месту жительства, а также выплачивают подъемные. Они имеют право осуществлять трудовую деятельность без получения патента или специального разрешения.Помимо прочего, переселенцев освобождают от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров личного пользования, в том числе транспортных средств. Процентная ставка налога на доходы физических лиц с первого дня их пребывания в стране – 13%.Напоминаем: государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Целью программы является оказание содействия и помощи людям, оказавшимся после распада СССР за пределами РФ и желающим переехать в Россию.Читайте также:

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