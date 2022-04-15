https://uz.sputniknews.ru/20220415/mvd-rossii-rasskazalo-o-programme-pereseleniya-sootechestvennikov-24001995.html
МВД России рассказало о программе переселения соотечественников
МВД России рассказало о программе переселения соотечественников
Большинство переселенцев – граждане стран СНГ.
2022-04-15T15:16+0500
2022-04-15T15:16+0500
2022-04-15T15:16+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Почти 16 тыс. человек прибыли в Россию за первые три месяца 2022 года по государственной программе переселения соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.Известно, что большинство участников программы – граждане стран СНГ, в том числе и Узбекистана. Также переезжают в Россию жители Казахстана, Таджикистана, Армении, Молдовы, Кыргызстана, Азербайджана и Украины.Переселенцам возмещают расходы на переезд к будущему месту жительства, а также выплачивают подъемные. Они имеют право осуществлять трудовую деятельность без получения патента или специального разрешения.Помимо прочего, переселенцев освобождают от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров личного пользования, в том числе транспортных средств. Процентная ставка налога на доходы физических лиц с первого дня их пребывания в стране – 13%.Напоминаем: государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Целью программы является оказание содействия и помощи людям, оказавшимся после распада СССР за пределами РФ и желающим переехать в Россию.Читайте также:
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мвд россии, мвд, соотечественники, граждане, снг
МВД России рассказало о программе переселения соотечественников
Большинство переселенцев – граждане стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Почти 16 тыс. человек прибыли в Россию за первые три месяца 2022 года по государственной программе переселения соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
"В первом квартале 2022 года около 27 тыс. соотечественников изъявили желание переселиться в Российскую Федерацию на постоянное место жительства, прибыло около 16 тыс. человек", - заявили в российском ведомстве.
Известно, что большинство участников программы – граждане стран СНГ, в том числе и Узбекистана. Также переезжают в Россию жители Казахстана, Таджикистана, Армении, Молдовы, Кыргызстана, Азербайджана и Украины.
Переселенцам возмещают расходы на переезд к будущему месту жительства, а также выплачивают подъемные. Они имеют право осуществлять трудовую деятельность без получения патента или специального разрешения.
Помимо прочего, переселенцев освобождают от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров личного пользования, в том числе транспортных средств. Процентная ставка налога на доходы физических лиц с первого дня их пребывания в стране – 13%.
Напоминаем: государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Целью программы является оказание содействия и помощи людям, оказавшимся после распада СССР за пределами РФ и желающим переехать в Россию.