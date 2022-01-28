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https://uz.sputniknews.ru/20220128/sootechestvennikam-jelayuschim-vernutsya-na-rodinu-nujno-sozdat-usloviya--lavrov-22433597.html
Соотечественникам, желающим вернуться на родину нужно создать условия — Лавров
Соотечественникам, желающим вернуться на родину нужно создать условия — Лавров
В прошлом году Россия реализовала более 80 региональных программ по переселению соотечественников.
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соотечественники
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что соотечественникам, которые хотят переехать на свою историческую родину в Россию, нужно создать максимально льготные условия. Об этом сообщает РИА Новости.При этом Лавров подчеркнул, считает выгодным для России, чтобы "все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились". Для этого важно устранить любые формы проявления дискриминации, подчеркнул министр.Глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что в прошлом году было реализовано более 80 региональных программ по переселению. "Это наряду с федеральной, уточнил Лавров. — В том числе, в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных для направления желающих переселиться в РФ".Месяц назад Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает облегченное получение гражданства для иностранцев. Документ сокращает количество требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами.Речь идет о лицах, являющихся российскими соотечественниками — бывшими гражданами СССР, их детьми, участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.Читайте также:Сколько иностранцев получили российское гражданство в 2021 году &gt;&gt;Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане &gt;&gt;
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соотечественники

Соотечественникам, желающим вернуться на родину нужно создать условия — Лавров

16:10 28.01.2022 (обновлено: 16:17 28.01.2022)
© Sputnik / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкПассажиры отмененных рейсов в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Георгий Куролесин
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В прошлом году Россия реализовала более 80 региональных программ по переселению соотечественников.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что соотечественникам, которые хотят переехать на свою историческую родину в Россию, нужно создать максимально льготные условия. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом Лавров подчеркнул, считает выгодным для России, чтобы "все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились". Для этого важно устранить любые формы проявления дискриминации, подчеркнул министр.
В идеале я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну, а тем, кто хочет переехать – конечно, им нужно предоставлять максимальные льготные условия для этого.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что в прошлом году было реализовано более 80 региональных программ по переселению. "Это наряду с федеральной, уточнил Лавров. — В том числе, в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных для направления желающих переселиться в РФ".
Месяц назад Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает облегченное получение гражданства для иностранцев. Документ сокращает количество требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами.
Речь идет о лицах, являющихся российскими соотечественниками — бывшими гражданами СССР, их детьми, участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

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