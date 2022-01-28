https://uz.sputniknews.ru/20220128/sootechestvennikam-jelayuschim-vernutsya-na-rodinu-nujno-sozdat-usloviya--lavrov-22433597.html

Соотечественникам, желающим вернуться на родину нужно создать условия — Лавров

Соотечественникам, желающим вернуться на родину нужно создать условия — Лавров

В прошлом году Россия реализовала более 80 региональных программ по переселению соотечественников.

2022-01-28T16:10+0500

2022-01-28T16:10+0500

2022-01-28T16:17+0500

россия

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что соотечественникам, которые хотят переехать на свою историческую родину в Россию, нужно создать максимально льготные условия. Об этом сообщает РИА Новости.При этом Лавров подчеркнул, считает выгодным для России, чтобы "все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились". Для этого важно устранить любые формы проявления дискриминации, подчеркнул министр.Глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что в прошлом году было реализовано более 80 региональных программ по переселению. "Это наряду с федеральной, уточнил Лавров. — В том числе, в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных для направления желающих переселиться в РФ".Месяц назад Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает облегченное получение гражданства для иностранцев. Документ сокращает количество требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами.Речь идет о лицах, являющихся российскими соотечественниками — бывшими гражданами СССР, их детьми, участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.Читайте также:Сколько иностранцев получили российское гражданство в 2021 году >>Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане >>

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соотечественники