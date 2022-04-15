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https://uz.sputniknews.ru/20220415/sinoptiki-predupredili-o-jarkoy-pogode-23998399.html
Синоптики предупредили о жаркой погоде
Синоптики предупредили о жаркой погоде
В Узгидромете рассказали о погоде на 15-17 апреля.
2022-04-15T13:33+0500
2022-04-15T13:33+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На этих выходных в Узбекистане сохранится жара в пределах 35 градусов, сообщает Узгидромет.В пятницу по республике ожидается малооблачная и теплая погода. В дневные часы температура воздуха составит 28-33 градусов.На выходных по большей части Узбекистана сохранится погода без осадков, только по Каракалпакстану, Хорезмской области будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.Местами по северу и пустынной зоне ветер усилится до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземкам.Температура воздуха составит ночью 14-19 градусов тепла, днем 30-35 градусов, что на 6-8 градусов превысит нормальные значения.Читайте также:МХТ имени Чехова представит спектакль в ТашкентеКак будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования
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погода, прогноз погоды, узгидромет

Синоптики предупредили о жаркой погоде

13:33 15.04.2022
© pexels.com/Brett SaylesМалооблачная и теплая погода
Малооблачная и теплая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2022
© pexels.com/Brett Sayles
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В Узгидромете рассказали о погоде на 15-17 апреля.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На этих выходных в Узбекистане сохранится жара в пределах 35 градусов, сообщает Узгидромет.

В пятницу по республике ожидается малооблачная и теплая погода. В дневные часы температура воздуха составит 28-33 градусов.
На выходных по большей части Узбекистана сохранится погода без осадков, только по Каракалпакстану, Хорезмской области будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Местами по северу и пустынной зоне ветер усилится до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземкам.

Температура воздуха составит ночью 14-19 градусов тепла, днем 30-35 градусов, что на 6-8 градусов превысит нормальные значения.
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