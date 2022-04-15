https://uz.sputniknews.ru/20220415/peskov-otsenil-perspektivy-perexoda-k-oplate-v-rublyax-za-neft-i-ugol-24005112.html

Песков оценил перспективы перехода к оплате в рублях за нефть и уголь

Песков оценил перспективы перехода к оплате в рублях за нефть и уголь

Дмитрий Песков: установка президента России - это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют.

2022-04-15T16:41+0500

2022-04-15T16:41+0500

2022-04-15T16:41+0500

россия

дмитрий песков

рубль

нефть

уголь

президент

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, затронув перспективы перехода к расчетам в рублях за нефть и уголь, заявил, что пока преждевременно говорить, каких именно групп товаров коснутся такие изменения. Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил, что глава России дал определенную установку по методичному и последовательному расширению диапазона использования национальных валют.Также он подчеркнул, что работа в этом направлении будет усилена в соответствии с поручением лидера государства.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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дмитрий песков, рубль, нефть, уголь, президент