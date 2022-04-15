https://uz.sputniknews.ru/20220415/prezident-uzbekistana-posetit-kyrgyzstan-detali-vizita-uje-izvestny-23993325.html

Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: детали визита уже известны

Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: детали визита уже известны

Детали визита известны. Все подробности — в материале.

2022-04-15T08:59+0500

2022-04-15T08:59+0500

2022-04-15T09:10+0500

политика

шавкат мирзиёев

сардор умурзаков

визит

бишкек

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв посетит Кыргызстан в конце мая. Об этом сообщил кыргызский лидер Садыр Жапаров в ходе встречи с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.Жапаров выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне выведут отношения между двумя странами на следующий качественный этап развития во всех сферах взаимного сотрудничества.Накануне начал свою работу узбекско-кыргызский фонд развития с уставным капиталом $50 млн. Он, как ожидается, будет привлекать зарубежные средства для финансирования совместных проектов двух стран. По мнению Жапарова, фонд позволит расширить торгово-инвестиционные связи между предпринимателями Узбекистана и Кыргызстана.Умурзаков, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и сотрудничества в духе добрососедства, доверия и стратегического партнерства.Узбекистан активно укрепляет дружественные связи и наращивает взаимное сотрудничество с соседними государствами.Так, в декабре 2021-го в Нур-Султане состоялась официальная встреча Мирзиеёва с главой Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым.В ходе переговоров в узком составе лидеры стран рассмотрели вопросы узбекско-казахстанского партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.До этого, в ноябре, Мирзиёев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Кремле.В рамках встречи президенты обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений, а также затронули международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, сардор умурзаков, визит, бишкек