https://uz.sputniknews.ru/20220415/volonteram-ogranichili-dostup-k-sotrudnichestvu-s-gosorganami-23992477.html

Волонтерам ограничили доступ к сотрудничеству с госорганами

Волонтерам ограничили доступ к сотрудничеству с госорганами

Ряд государственных структур не сможет привлекать волонтеров. Подробнее об этом — в материале.

2022-04-15T09:23+0500

2022-04-15T09:23+0500

2022-04-15T09:23+0500

общество

волонтер

госорганы

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Не все государственные структуры могут сотрудничать с волонтерским движением, сообщает Министерство юстиции Узбекистана.С 1 июня в республике будут привлекать волонтеров для совместной деятельности с госорганами. Такое решение было принято на основании постановления правительства "О мерах по дальнейшей поддержке волонтерской деятельности" от 11 апреля.Решено, что в качестве волонтеров в деятельность государственных органов могут быть вовлечены лица, достигшие совершеннолетия, у которых есть знания и умения в соответствующей сфере деятельности. А также студенты и учащиеся в свободное от учебы время и в составе волонтерской группы. Однако не всем государственным структурам разрешили сотрудничать с волонтерским движением.Нельзя привлекать волонтеров в органы, которые занимаются:Отмечается, что если привлекаемый в государственный орган доброволец будет занят волонтерством более 20 часов в месяц, то с ним должен быть заключен договор волонтерства.Напомним: в 2019 году президент Узбекистана подписал закон "О волонтерской деятельности", который обязывает заключать договоры на осуществление волонтерства.Указом главы государства от 4 марта 2021-го утверждена концепция развития гражданского общества в 2021-2025 годах.Читайте также:

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волонтер, госорганы