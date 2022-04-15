https://uz.sputniknews.ru/20220415/volonteram-ogranichili-dostup-k-sotrudnichestvu-s-gosorganami-23992477.html
Волонтерам ограничили доступ к сотрудничеству с госорганами
Волонтерам ограничили доступ к сотрудничеству с госорганами
Ряд государственных структур не сможет привлекать волонтеров. Подробнее об этом — в материале.
2022-04-15T09:23+0500
2022-04-15T09:23+0500
2022-04-15T09:23+0500
общество
волонтер
госорганы
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Не все государственные структуры могут сотрудничать с волонтерским движением, сообщает Министерство юстиции Узбекистана.С 1 июня в республике будут привлекать волонтеров для совместной деятельности с госорганами. Такое решение было принято на основании постановления правительства "О мерах по дальнейшей поддержке волонтерской деятельности" от 11 апреля.Решено, что в качестве волонтеров в деятельность государственных органов могут быть вовлечены лица, достигшие совершеннолетия, у которых есть знания и умения в соответствующей сфере деятельности. А также студенты и учащиеся в свободное от учебы время и в составе волонтерской группы. Однако не всем государственным структурам разрешили сотрудничать с волонтерским движением.Нельзя привлекать волонтеров в органы, которые занимаются:Отмечается, что если привлекаемый в государственный орган доброволец будет занят волонтерством более 20 часов в месяц, то с ним должен быть заключен договор волонтерства.Напомним: в 2019 году президент Узбекистана подписал закон "О волонтерской деятельности", который обязывает заключать договоры на осуществление волонтерства.Указом главы государства от 4 марта 2021-го утверждена концепция развития гражданского общества в 2021-2025 годах.Читайте также:
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волонтер, госорганы
Волонтерам ограничили доступ к сотрудничеству с госорганами
Ряд государственных структур не сможет привлекать волонтеров. Подробнее об этом — в материале.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Не все государственные структуры могут сотрудничать с волонтерским движением, сообщает Министерство юстиции Узбекистана.
С 1 июня в республике будут привлекать волонтеров для совместной деятельности с госорганами. Такое решение было принято на основании постановления правительства "О мерах по дальнейшей поддержке волонтерской деятельности" от 11 апреля.
Решено, что в качестве волонтеров в деятельность государственных органов могут быть вовлечены лица, достигшие совершеннолетия, у которых есть знания и умения в соответствующей сфере деятельности. А также студенты и учащиеся в свободное от учебы время и в составе волонтерской группы.
Однако не всем государственным структурам разрешили
сотрудничать с волонтерским движением.
Нельзя привлекать волонтеров в органы, которые занимаются:
проведением операций, связанных с деньгами;
хранением и обработкой конфиденциальной информации;
выполнением задач, опасных для жизни человека, которые требуют особых знаний и умений.
Отмечается, что если привлекаемый в государственный орган доброволец будет занят волонтерством более 20 часов в месяц, то с ним должен быть заключен договор волонтерства.
Напомним: в 2019 году президент Узбекистана подписал закон "О волонтерской деятельности", который обязывает
заключать договоры на осуществление волонтерства.
Указом главы государства от 4 марта 2021-го утверждена концепция развития гражданского общества в 2021-2025 годах.