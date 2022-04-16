https://uz.sputniknews.ru/20220416/gosorganam-uzbekistana-sokratili-rasxody-do-kontsa-tekuschego-goda-24019413.html

Госорганам Узбекистана сократили расходы до конца текущего года

Госорганам Узбекистана сократили расходы до конца текущего года

Отчисления в Фонд поддержки развития госслужбы Узбекистана из внебюджетных фондов государственных органов приостанавливаются с 1 мая 2022 года.

2022-04-16T16:13+0500

2022-04-16T16:13+0500

2022-04-16T16:13+0500

экономика

госорганы

узбекистан

сокращение

расходы

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования".Таким образом, с 1 мая 2022 года все отчисления в Фонд поддержки развития госслужбы из внебюджетных фондов госорганов будут приостановлены.Также до конца года 15% средств, которые поступают во внебюджетные фонды госорганов, а также размещаются в виде свободных средств данных фондов в коммерческих банках, будут перечислены в бюджет государства.Теперь госорганам запрещено до конца года приобретать основные средства и ремонтировать здания и сооружения. Запрет не распространяется на школы, детские сады, медицинские и медико-социальные учреждения и дома милосердия.Кроме этого, при расчете налога на имущество юридических лиц в качестве налоговой базы не будут рассматриваться башни, мосты (эстакады), резервуары (пожарные сооружения, цистерны), навесы, сараи, бетонные площадки и стены (бордюры).В данное время основными принципами бюджетной системы Узбекистана являются взаимосвязь бюджетов разных уровней, сбалансированность госбюджета в целом, а также планирование доходов и расходов государства.Помимо прочего, в основные принципы данной системы входят расходы госбюджета в пределах утвержденных ассигнований и на цели, указанные в расходных сметах, и самостоятельность бюджетов на всех уровнях.Читайте также:

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госорганы, узбекистан, сокращение, расходы