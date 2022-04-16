https://uz.sputniknews.ru/20220416/gosorganam-uzbekistana-sokratili-rasxody-do-kontsa-tekuschego-goda-24019413.html
Госорганам Узбекистана сократили расходы до конца текущего года
Госорганам Узбекистана сократили расходы до конца текущего года
Отчисления в Фонд поддержки развития госслужбы Узбекистана из внебюджетных фондов государственных органов приостанавливаются с 1 мая 2022 года.
2022-04-16T16:13+0500
2022-04-16T16:13+0500
2022-04-16T16:13+0500
экономика
госорганы
узбекистан
сокращение
расходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23717628_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ada11ef1a19aa3213703959eb8ad5c05.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования".Таким образом, с 1 мая 2022 года все отчисления в Фонд поддержки развития госслужбы из внебюджетных фондов госорганов будут приостановлены.Также до конца года 15% средств, которые поступают во внебюджетные фонды госорганов, а также размещаются в виде свободных средств данных фондов в коммерческих банках, будут перечислены в бюджет государства.Теперь госорганам запрещено до конца года приобретать основные средства и ремонтировать здания и сооружения. Запрет не распространяется на школы, детские сады, медицинские и медико-социальные учреждения и дома милосердия.Кроме этого, при расчете налога на имущество юридических лиц в качестве налоговой базы не будут рассматриваться башни, мосты (эстакады), резервуары (пожарные сооружения, цистерны), навесы, сараи, бетонные площадки и стены (бордюры).В данное время основными принципами бюджетной системы Узбекистана являются взаимосвязь бюджетов разных уровней, сбалансированность госбюджета в целом, а также планирование доходов и расходов государства.Помимо прочего, в основные принципы данной системы входят расходы госбюджета в пределах утвержденных ассигнований и на цели, указанные в расходных сметах, и самостоятельность бюджетов на всех уровнях.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23717628_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d2e7cd60612ba41d26c6311b0d95a432.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
госорганы, узбекистан, сокращение, расходы
Госорганам Узбекистана сократили расходы до конца текущего года
Как именно сократят расходы государственных органов - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования".
"В 2022 году в республиканском бюджете останется 40 процентов средств, предусмотренных для направления в региональные бюджеты из перевыполненной части прогноза доходов по налогу на добавленную стоимость", - говорится в документе.
Таким образом, с 1 мая 2022 года все отчисления в Фонд поддержки развития госслужбы из внебюджетных фондов госорганов будут приостановлены.
Также до конца года 15% средств, которые поступают во внебюджетные фонды госорганов, а также размещаются в виде свободных средств данных фондов в коммерческих банках, будут перечислены в бюджет государства.
Теперь госорганам запрещено до конца года приобретать основные средства и ремонтировать здания и сооружения. Запрет не распространяется на школы, детские сады, медицинские и медико-социальные учреждения и дома милосердия.
Кроме этого, при расчете налога на имущество юридических лиц в качестве налоговой базы не будут рассматриваться башни, мосты (эстакады), резервуары (пожарные сооружения, цистерны), навесы, сараи, бетонные площадки и стены (бордюры).
В данное время основными принципами бюджетной системы Узбекистана являются взаимосвязь бюджетов разных уровней, сбалансированность госбюджета в целом, а также планирование доходов и расходов государства.
Помимо прочего, в основные принципы данной системы входят расходы госбюджета в пределах утвержденных ассигнований и на цели, указанные в расходных сметах, и самостоятельность бюджетов на всех уровнях.