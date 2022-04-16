https://uz.sputniknews.ru/20220416/kakoy-segodnya-prazdnik-16-aprelya-24013111.html

Какой сегодня праздник: 16 апреля

Какой сегодня праздник: 16 апреля

В этот день родился всемирно известный комик Чарли Чаплин.

2022-04-16T07:00+0500

2022-04-16T07:00+0500

2022-04-16T07:00+0500

это интересно

праздник

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Что празднуют в миреВ 2009 году 16 апреля официально завершилась Вторая Чеченская война. Национальный антитеррористический комитет России по поручению президента Дмитрия Медведева снял действовавший почти 10 лет режим контртеррористической операции (КТО), введенный в Чечне указом Бориса Ельцина 23 сентября 1999 года. В связи с этим каждый год 16 апреля Чечня празднует День отмены режима КТО, или День мира.В Армении с 2002 года в этот день отмечают День работника полиции.В Болгарии 16 апреля отмечается праздник Первой конституции – Тырновской - которая была принята в 1879 году.Знаменательные событияВ 1618 году в этот день известный английский врач Уильям Гарвей выступил в Лондоне с лекцией и изложил новую версию системы кровообращения человека, предположив, что кровь движется в организме по двум кругам. Благодаря этому открытию Гарвей считается основателем современной физиологии.В 1866 году было совершено первое покушение на императора Александра II. Стрелявший в него террорист Дмитрий Каракозов промахнулся, пуля пролетела над головой государя.В 1871 году Берлин был провозглашен столицей вновь образованной Германской империи.В 1905 году был создан первый в России профсоюз: его организовали работники сферы печати.В 1912 году американская летчица Гарриет Куимби стала первой женщиной, которая пересекла пролив Ла-Манш на самолете. Путь по воздуху из английского Дувра во французский Кале занял 59 минут.16 апреля 1944 года в рамках Крымской наступательной операции Красная армия подошла к Севастополю. До 30 апреля было несколько попыток взять город. Генеральный штурм был предпринят 5 мая. После четырех дней тяжелейших боев 9 мая войска освободили город. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.Кто родилсяВ 1844 год родился знаменитый французский писатель и литературный критик Анатоль Франс, лауреат Нобелевской премии по литературе 1921 года.В 1847 году родился русский врач, основатель отечественной педиатрии Нил Филатов. Изучал инфекционные болезни у детей, в частности описал один из ранних признаков кори, разработал сыворотку для лечения дифтерии.В 1889 году родился знаменитый английский и американский киноактер, комик Чарли Чаплин, создавший один из самых узнаваемые кинообразов и ставший символом юмора в кино.В 1927 году родился Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер, Joseph Alois Ratzinger). 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост в связи с преклонным возрастом, став первым за шестьсот лет (после Григория XII) понтификом, ушедшим на покой по собственному решению.В 1945 году родился советский и российский актер Николай Мерзликин.Также в этот день родились российский актер и режиссер Александр Семчев, телеведущий Иван Ургант и другие.Читайте также:Какой сегодня праздник: 13 апреляВ Кыргызстане зацвел краснокнижный цветок Айгуль — фото

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