https://uz.sputniknews.ru/20220416/rossiya-ostalas-nablyudatelem-pri-spch-oon-24018687.html

Россия осталась наблюдателем при СПЧ ООН

Россия осталась наблюдателем при СПЧ ООН

Управляющий стейк-хауса в США подвергся резкой общественной критике из-за вывешенного украинского флага.

2022-04-16T14:24+0500

2022-04-16T14:24+0500

2022-04-16T14:24+0500

совет по правам человека оон

статус

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москва

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия, заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН), не допустила поражения в своих правах при последующей деятельности в данной организации. Об этом сообщает РИА Новости.Также дипломат рассказал, что в документах, учреждающих СПЧ, нет и речи о мерах, предпринимаемых после приостановления членства какого-либо государства.Вершинин напомнил, что Совет приостановил членство Ливии в 2011 году. Тогда ее лишили всех полномочий, включая право принимать участие в принятии решений и голосовать, выступать по пунктам повестки дня, готовить и распространять любые заявления.По словам дипломата, ливийская делегация могла лишь продолжать находиться в зале заседаний – и то не за своей табличкой. Заместитель министра иностранных дел России отметил, что Россию такой вариант не устроил бы.Помимо этого, Вершинин уточнил, что статус наблюдателя дает России все те же возможности, которые сопоставимы с полномочиями стран-членов СПЧ.Ранее, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека.Известно, что за проголосовали 93 государства, включая Сербию и Израиль. Против проголосовали 24 государства, включая Узбекистан. Среди стран, не поддержавших инициативу, Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, , Вьетнам, Зимбабве.Воздержались 58 государств. В их число входит Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Проект резолюции подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно тексту документа, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое действие никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление отменить членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.Читайте также:

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совет по правам человека оон, статус, наблюдатели, москва