https://uz.sputniknews.ru/20220416/v-yaponii-zabyut-polmilliona-kur-24015653.html

В Японии забьют полмиллиона кур

В Японии забьют полмиллиона кур

Причина данного решения - вспышка птичьего гриппа.

2022-04-16T11:05+0500

2022-04-16T11:05+0500

2022-04-16T11:05+0500

в мире

япония

курица

птичий грипп

вспышки

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Японии уничтожат более полмиллиона кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает RT на русском.Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в японском городе Сираои.В связи со сложившейся ситуацией 520 тыс. кур подлежат уничтожению.Это уже не первый случай вспышки опасного вируса. Ранее сообщалось, что птичий грипп был выявлен на птицеферме в префектуре Аомори на севере Японии.Птичий грипп также известный как классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.Читайте также:

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япония, курица, птичий грипп, вспышки