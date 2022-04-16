https://uz.sputniknews.ru/20220416/v-yaponii-zabyut-polmilliona-kur-24015653.html
В Японии забьют полмиллиона кур
В Японии забьют полмиллиона кур
Причина данного решения - вспышка птичьего гриппа.
2022-04-16T11:05+0500
2022-04-16T11:05+0500
2022-04-16T11:05+0500
в мире
япония
курица
птичий грипп
вспышки
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Японии уничтожат более полмиллиона кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает RT на русском.Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в японском городе Сираои.В связи со сложившейся ситуацией 520 тыс. кур подлежат уничтожению.Это уже не первый случай вспышки опасного вируса. Ранее сообщалось, что птичий грипп был выявлен на птицеферме в префектуре Аомори на севере Японии.Птичий грипп также известный как классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
япония, курица, птичий грипп, вспышки
В Японии забьют полмиллиона кур
Причина данного решения - вспышка птичьего гриппа.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik.
В Японии уничтожат более полмиллиона кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает RT на русском
.
Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в японском городе Сираои.
В связи со сложившейся ситуацией 520 тыс. кур подлежат уничтожению.
Это уже не первый случай вспышки опасного вируса. Ранее сообщалось, что птичий грипп был выявлен на птицеферме в префектуре Аомори на севере Японии.
Птичий грипп также известный как классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%.
Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.