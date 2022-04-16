https://uz.sputniknews.ru/20220416/vrach-rasskazal-o-neojidannoy-polze-tvoroga-24013457.html

Врач рассказал о неожиданной пользе творога

Врач рассказал о неожиданной пользе творога

Творог - калорийный продукт, поэтому лучше не съедать более 200 гр в день.

2022-04-16T08:00+0500

2022-04-16T08:00+0500

2022-04-16T08:00+0500

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Регулярное употребление творога помогает в борьбе с депрессией и укрепляет потенцию. Об этом рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов, передает РИА Новости."Творог богат питательными веществами, белками и жирами, в меньшей степени углеводами <…> Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогает бороться с депрессией", — пояснил врач.Он напомнил, что продукт богат микроэлементами — кальцием, магнием, цинком. Это способствует не только укреплению костной ткани, но и мужской потенции.Гастроэнтеролог пояснил, что в магазинах надо обращать внимание на надпись "творог" на упаковке. В составе "творожков" и "творожной массы" могут оказаться ароматизаторы или растительный жир.Творог довольно калорийный продукт, поэтому лучше не съедать более 200 граммов в день, отметил Буеверов."Лучше съесть меньше, но нормальной жирности — пять процентов или лучше девять. От обезжиренных молочных продуктов вреда больше, чем пользы", — напомнил врач.Во-первых, организм недополучает жир и начинает его сам откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют пресный вкус, поэтому производитель добавляет в них сахар и сахарозаменители, что увеличивает их калорийность.Читайте также:Простой и очень быстрый рецепт шарлотки с творогомКак полезно приготовить яйца

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