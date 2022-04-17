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Казахстан ограничил экспорт зерна и муки
Казахстан ограничил экспорт зерна и муки
Десятую часть от вывозимого объема экспортеры обязаны поставить на внутренний рынок по сниженным ценам.
2022-04-17T19:36+0500
2022-04-17T19:36+0500
2022-04-17T19:36+0500
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казахстан
экспорт
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Казахстан ввел ограничение на экспорт зерна и муки, сообщает Sputnik Казахстан.Министерство сельского хозяйства республики уточнило, что ограничение продлится до 15 июня. В соответствии с новыми правилами, за этот период производители смогут экспортировать лишь 1 миллион тонн зерна и 300 тысяч тонн муки. При этом десятую часть от вывозимого объема экспортеры обязаны поставить на внутренний рынок по сниженным ценам.Как заявил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, это не ограничивает права экспортеров муки и зерна, поскольку за последние пять лет в среднем вывозилось 100-120 тысяч тонн муки в месяц. Значит, квоты на 300 тысяч тонн достаточно, чтобы экспортеры не пострадали. Казахстан также экспортирует в среднем 500 тысяч тонн зерна в месяц.Читайте также: Видео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб
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казахстан, экспорт, мука, зерно
Казахстан ограничил экспорт зерна и муки
Десятую часть от вывозимого объема экспортеры обязаны поставить на внутренний рынок по сниженным ценам.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
Казахстан ввел ограничение на экспорт зерна и муки, сообщает Sputnik Казахстан
.
Министерство сельского хозяйства республики уточнило, что ограничение продлится до 15 июня. В соответствии с новыми правилами, за этот период производители смогут экспортировать лишь 1 миллион тонн зерна и 300 тысяч тонн муки.
При этом десятую часть от вывозимого объема экспортеры обязаны поставить на внутренний рынок по сниженным ценам.
Как заявил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, это не ограничивает права экспортеров муки и зерна, поскольку за последние пять лет в среднем вывозилось 100-120 тысяч тонн муки в месяц. Значит, квоты на 300 тысяч тонн достаточно, чтобы экспортеры не пострадали. Казахстан также экспортирует в среднем 500 тысяч тонн зерна в месяц.