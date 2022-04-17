https://uz.sputniknews.ru/20220417/covid-19-vyzdorovevshix-okolo-polusotni-24027028.html

COVID-19: выздоровевших около полусотни

COVID-19: выздоровевших около полусотни

Практически все новые случаи заражения выявлены в Ташкенте и Ташкентской области.

2022-04-17T14:14+0500

2022-04-17T14:14+0500

2022-04-17T14:18+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. География коронавируса в Узбекистане продолжает уменьшаться: 16 апреля лишь один новый случай заражения выявлен вне столичного региона - в Хорезмской области.По данным Министерства здравоохранения, в Ташкенте за сутки выявили 10 новых случаев заболевания, Ташкентской области - еще 10.За последние сутки выздоровело 47 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся составило 236 275 человек, процент выздоровления достиг 99%.С начала прививочной кампании в Узбекистане прошел год. За это время использовано свыше 50 млн доз вакцины. Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации. Читайте также: Год с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты

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коронавирус covid-19