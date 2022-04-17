https://uz.sputniknews.ru/20220417/covid-19-vyzdorovevshix-okolo-polusotni-24027028.html
COVID-19: выздоровевших около полусотни
COVID-19: выздоровевших около полусотни
Практически все новые случаи заражения выявлены в Ташкенте и Ташкентской области.
2022-04-17T14:14+0500
2022-04-17T14:14+0500
2022-04-17T14:18+0500
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22747965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3d546215feb60b93b89e57d4eba9621.jpg
ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. География коронавируса в Узбекистане продолжает уменьшаться: 16 апреля лишь один новый случай заражения выявлен вне столичного региона - в Хорезмской области.По данным Министерства здравоохранения, в Ташкенте за сутки выявили 10 новых случаев заболевания, Ташкентской области - еще 10.За последние сутки выздоровело 47 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся составило 236 275 человек, процент выздоровления достиг 99%.С начала прививочной кампании в Узбекистане прошел год. За это время использовано свыше 50 млн доз вакцины. Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации. Читайте также: Год с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22747965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b98aa0f6d310685c86a06f890ce6dadf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
COVID-19: выздоровевших около полусотни
14:14 17.04.2022 (обновлено: 14:18 17.04.2022)
Практически все новые случаи заражения выявлены в Ташкенте и Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. География коронавируса в Узбекистане продолжает уменьшаться: 16 апреля лишь один новый случай заражения выявлен вне столичного региона - в Хорезмской области.
По данным
Министерства здравоохранения, в Ташкенте за сутки выявили 10 новых случаев заболевания, Ташкентской области - еще 10.
За последние сутки выздоровело 47 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся составило 236 275 человек, процент выздоровления достиг 99%.
С начала прививочной кампании в Узбекистане прошел год. За это время использовано свыше 50 млн доз вакцины. Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.
Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.
На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации.