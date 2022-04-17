https://uz.sputniknews.ru/20220417/sinitsina-poproschalas-s-poklonnikami-do-vstrechi-v-tashkente-24031683.html

Синицина попрощалась с поклонниками до встречи в Ташкенте

Синицина попрощалась с поклонниками до встречи в Ташкенте

Олимпийская чемпионка Виктория Синицина ушла на 10-дневный карантин.

2022-04-17T20:30+0500

2022-04-17T20:30+0500

2022-04-17T20:30+0500

спорт

фигурное катание

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/03/21634157_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_16853b71dcac8d2c3cfe1836493973c0.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Победительница Олимпийских игр в Пекине-2022 Виктория Синицина ушла на 10-дневный карантин вместе со своим партнером Никитой Кацалаповым. Как сообщает Sport24, вместе с ними на карантин ушли и другие члены российской сборной по художественной гимнастике. Ограничение связано с предстоящей встречей спортсменов с президентом Владимиром Путиным.Из-за карантина Синицина и Кацалапов не смогут принять участие в предстоящих показах ледового шоу "Чемпионы на льду" в разных городах. В ближайшее время спортсмены выступят на публике только 29 апреля во время гастролей шоу в Ташкенте.Авторское шоу прославленного тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" пройдут на льду столичного комплекса Humo Arena 29 апреля. Зрители увидят выступления, которые вошли в историю фигурного катания, а также те, которые были "откатаны" на зимней Олимпиаде в Пекине.Ташкент станет первым пунктом, куда российские фигуристы приедут с шоу-программой после Олимпийских игра в Китае и чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года, который пройдет во французском курортном городе Монпелье с 21 по 27 марта 2022 года.Напомним, в апреле прошлого года тренерская команда в составе Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза уже представляла яркое шоу чемпионов в столице.Тогда на льду в столице выступили олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров и другие прославленные спортсмены.Читайте также: Узбекистанская гимнастка завоевала три "золота" на Кубке мира

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фигурное катание, ташкент