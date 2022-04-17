https://uz.sputniknews.ru/20220417/uzbekistan-peredast-dorogu-xayraton-mazari-sharif-afgantsam-24025257.html

Узбекистан передаст дорогу "Хайратон-Мазари-Шариф" афганцам

Узбекистан передаст дорогу "Хайратон-Мазари-Шариф" афганцам

Обслуживание железной дороги и доходы с нее перейдет к афганской стороне 10 мая.

2022-04-17T12:15+0500

2022-04-17T12:15+0500

2022-04-17T12:15+0500

общество

узбекистан

афганистан

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19555536_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_aee1457747d113e0487fb5997332bae3.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. С 10 мая управление железной дорогой "Хайратон - Мазари-Шариф" полностью перейдет к афганской стороне. Об этом заявил директор Афганских железных дорог Бахт ар-Рахман Шарафат, сообщают наши коллеги из Sputnik Афганистан.В настоящее время управляет этой железнодорожной веткой АО "Узбекистон темир йуллари". По новому договору, подписанному по запросу афганских властей, все обязанности по обслуживанию железной дорогой, включая техническое обслуживание, управление и сбор доходов, с начала мая переходит Афганским железным дорогам.В настоящее время Афганистан выплачивает Узбекистану за обслуживание 75-километровой железной дороги от Термеза через пограничный пункт "Хайратон" до Мазари-Шарифа $18 млн ежегодно.Это основная транспортная артерия страны. Доход от импорта товаров по ней составляет от $2,5 до $4 млн в месяц ($3,5 млн в прошлом месяце). Поскольку плата за обслуживание железнодорожного сообщения составляет львиную долю доходов, талибы* посчитали такую ситуацию не соответствующей национальным интересам.По утверждению афганских властей, операционный потенциал Афганских железных дорог в этой связи был значительно увеличен. Кроме того, афганские бизнесмены надеются, что благодаря этому шагу снизится стоимость грузовых перевозок.Эксплуатацией дороги "Хайратон-Мазари-Шариф" в настоящее время занимается "Согдиана-транс", дочернее предприятие "Узбекистон темир йуллари". Оно было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане. В ноябре 2010-го "Узбекские железные дороги" завершили строительство линии протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов.В компании напомнили, что за десять лет деятельности "Согдиана транс" по этой дороге в Афганистан и транзитом в другие страны было доставлено около 28 миллионов тонн грузов.Узбекистан заинтересован в развитии железнодорожного транспортного коридора в этом направлении.В частности, узбекские железнодорожники уже весной приступят к работам по строительству Трансафганской железной дороги. Также Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.В октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД.Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Узбекистан, Кыргызстан и Китай построят железную дорогу

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, железная дорога