https://uz.sputniknews.ru/20220418/gasparyan-otvetil-chto-budet-s-zapadnym-orujiem-na-ukraine--video-24037038.html
Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео
Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik оценил новости из Мариуполя, последние заявления Зеленского и успехи российской ПВО.
2022-04-18T08:59+0500
2022-04-18T08:59+0500
2022-04-18T08:59+0500
видео
украина
оружие
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Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, заявлял Путин.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, оружие, видео
Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik оценил новости из Мариуполя, последние заявления Зеленского и успехи российской ПВО.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.
Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, заявлял Путин.