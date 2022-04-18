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Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео
Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik оценил новости из Мариуполя, последние заявления Зеленского и успехи российской ПВО.
2022-04-18T08:59+0500
2022-04-18T08:59+0500
видео
украина
оружие
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Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, заявлял Путин.Читайте также:
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украина, оружие, видео

Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео

08:59 18.04.2022
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Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik оценил новости из Мариуполя, последние заявления Зеленского и успехи российской ПВО.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.
Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, заявлял Путин.
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