https://uz.sputniknews.ru/20220418/gasparyan-otvetil-chto-budet-s-zapadnym-orujiem-na-ukraine--video-24037038.html

Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео

Гаспарян ответил, что будет с западным оружием на Украине — видео

Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik оценил новости из Мариуполя, последние заявления Зеленского и успехи российской ПВО.

2022-04-18T08:59+0500

2022-04-18T08:59+0500

2022-04-18T08:59+0500

видео

украина

оружие

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Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, заявлял Путин.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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украина, оружие, видео