https://uz.sputniknews.ru/20220418/geografiya-sokraschaetsya-covid-19-vyyavili-tolko-v-stolichnom-regione-24047162.html
География сокращается: COVID-19 выявили только в столичном регионе
География сокращается: COVID-19 выявили только в столичном регионе
За последние сутки новые случаи заражения зарегистрированы только в Ташкенте и Ташкентской области.
2022-04-18T15:41+0500
2022-04-18T15:41+0500
2022-04-18T15:41+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. География коронавируса в Узбекистане продолжает сокращаться: 17 апреля статистика заражения затронула только столичный регион.По данным Министерства здравоохранения, в Ташкенте за сутки выявили 18 новых случаев заболевания, Ташкентской области - 7.За последние сутки выздоровело 34 пациента. Таким образом, общее число вылечившихся составило 236 309 человек, процент выздоровления достиг 99%.С начала прививочной кампании в Узбекистане прошел год. За это время использовано свыше 50 млн доз вакцины. Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации.Читайте также: COVID-19: выздоровевших около полусотни
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коронавирус covid-19, статистика
География сокращается: COVID-19 выявили только в столичном регионе
За последние сутки новые случаи заражения зарегистрированы только в Ташкенте и Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. География коронавируса в Узбекистане продолжает сокращаться: 17 апреля статистика заражения затронула только столичный регион.
По данным
Министерства здравоохранения, в Ташкенте за сутки выявили 18 новых случаев заболевания, Ташкентской области - 7.
За последние сутки выздоровело 34 пациента. Таким образом, общее число вылечившихся составило 236 309 человек, процент выздоровления достиг 99%.
С начала прививочной кампании в Узбекистане прошел год. За это время использовано свыше 50 млн доз вакцины. Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.
Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.
На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации.