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Германия отказалась от добычи сланцевого газа и признала зависимость от России
Германия отказалась от добычи сланцевого газа и признала зависимость от России
Эмбарго на российский газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии.
2022-04-18T14:34+0500
2022-04-18T14:34+0500
2022-04-18T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Германия не будет добывать сланцевый газ, потому что это негативно скажется на экологической ситуации в стране, передает слова министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Роберт Хабек считает, что именно поэтому Берлин не может моментально отказаться от поставок газа из России."Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии", — заявил Хабек.Вице-канцлер объяснил, что у ФРГ есть достаточное количество запасов сланцевого газа, но для его добычи нужен гидроразрыв пласта. По его мнению, на разработку месторождений и получение всех разрешений уйдут годы."Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим", — добавил немецкий политик .После начала специальной военной операции на Украине власти Германии сообщили о намерении в будущем перестать зависеть от поставок российских энергоносителей. В Берлине хотят до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно заявляется, что сократить зависимость от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55% импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля уменьшилась до 40%. Альтернативой российскому газу, по мнению ФРГ, может стать СПГ из Катара, США и других стран.Читайте также:Армения переходит на оплату российского газа в рубляхUzbekistan GTL может начать производство нефтепродуктов уже в мае
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газ, германия
Германия отказалась от добычи сланцевого газа и признала зависимость от России
Министр экономики ФРГ заявил, что эмбарго на российский газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Германия не будет добывать сланцевый газ, потому что это негативно скажется на экологической ситуации в стране, передает
слова министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Роберт Хабек считает, что именно поэтому Берлин не может моментально отказаться от поставок газа из России.
"Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии", — заявил Хабек.
Вице-канцлер объяснил, что у ФРГ есть достаточное количество запасов сланцевого газа, но для его добычи нужен гидроразрыв пласта. По его мнению, на разработку месторождений и получение всех разрешений уйдут годы.
"Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим", — добавил немецкий политик .
После начала специальной военной операции на Украине власти Германии сообщили о намерении в будущем перестать зависеть от поставок российских энергоносителей. В Берлине хотят до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно заявляется, что сократить зависимость от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55% импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля уменьшилась до 40%. Альтернативой российскому газу, по мнению ФРГ, может стать СПГ из Катара, США и других стран.