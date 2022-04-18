https://uz.sputniknews.ru/20220418/germaniya-otkazalas-ot-dobychi-slantsevogo-gaza-i-priznala-zavisimost-ot-rossii-24044326.html

Германия отказалась от добычи сланцевого газа и признала зависимость от России

Германия отказалась от добычи сланцевого газа и признала зависимость от России

Эмбарго на российский газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии.

2022-04-18T14:34+0500

2022-04-18T14:34+0500

2022-04-18T14:34+0500

в мире

газ

германия

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Германия не будет добывать сланцевый газ, потому что это негативно скажется на экологической ситуации в стране, передает слова министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Роберт Хабек считает, что именно поэтому Берлин не может моментально отказаться от поставок газа из России."Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии", — заявил Хабек.Вице-канцлер объяснил, что у ФРГ есть достаточное количество запасов сланцевого газа, но для его добычи нужен гидроразрыв пласта. По его мнению, на разработку месторождений и получение всех разрешений уйдут годы."Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим", — добавил немецкий политик .После начала специальной военной операции на Украине власти Германии сообщили о намерении в будущем перестать зависеть от поставок российских энергоносителей. В Берлине хотят до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно заявляется, что сократить зависимость от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55% импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля уменьшилась до 40%. Альтернативой российскому газу, по мнению ФРГ, может стать СПГ из Катара, США и других стран.Читайте также:Армения переходит на оплату российского газа в рубляхUzbekistan GTL может начать производство нефтепродуктов уже в мае

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