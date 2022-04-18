https://uz.sputniknews.ru/20220418/migratsionnyy-potok-v-rossiyu-vernulsya-k-dokovidnomu-periodu-24056200.html

Миграционный поток в Россию вернулся к доковидному периоду

Миграционный поток в Россию вернулся к доковидному периоду

Интенсивность трудовой миграции в России практически сравнялась с допандемийными показателями.

2022-04-18T20:02+0500

2022-04-18T20:02+0500

2022-04-18T20:02+0500

миграция

мигрант

трудовые мигранты

мвд

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Миграционный поток в Россию увеличился, вернувшись к доковидным значениям, заявили в пресс-центре МВД России, передает Sputnik Таджикистан. По информации МВД России, никаких серьезных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов по сравнению с началом 2021 года нет."Согласно ведомственным отчетам МВД России, по сравнению с январем-февралем 2021 года каких-либо существенных изменений в части осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности не выявлено", - говорится в сообщении.За январь и февраль 2022-го на миграционный учет встали в 2,5 раза больше иностранцев, чем за тот же период 2021-го. За первые 2 месяца прошлого года этот показатель составлял 657 тыс. человек, а за аналогичный период текущего года - 1,6 млн человек, сообщили в ведомстве.Интенсивность миграционного потока практически вернулась к допандемийным значениям. В январе-феврале 2019-го миграционный учет зафиксировал порядка 1,8 млн иностранных граждан.МВД также заявило, что число выданных трудовых патентов увеличилось в сравнении с прошлым годом - с 112,3 тыс. за начало 2021-го до 271,6 тыс. за аналогичный период 2022-го.Для иностранных работников, приезжающих в Россию, наиболее привлекательными оказались такие регионы как: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Подмосковье, а также Краснодарский край, Свердловская область, Приморский край, Иркутская, Самарская, Новосибирская области, Красноярский край, Татарстан.В список также вошли Амурская, Ростовская, Челябинская, Нижегородская и Тульская области, Ханты-Мансийский автономный округ.В марте начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что в России могут установить единый срок для постановки на миграционный учет иностранных граждан. Унифицированный срок предлагают изменить с 7 до 30 дней.В то же время в МВД сообщили, что почти 500 тыс. иностранных граждан были сняты с миграционного учета в России в 2021-м из-за фиктивных сведений.В связи с ситуацией на Украине в Россию стали массово прибывать переселенцы, а также беженцы из ДНР и ЛНР. По словам первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, сотрудники МВД оказывают им максимальное содействие в оформлении необходимых документов и продлении их статуса.Более этого, учитывая улучшение ситуации с коронавирусом, Россия открывает границы с соседними странами, возобновляя транспортное сообщение. Это дает возможность иностранным гражданам, остававшимся в РФ на период пандемии, покинуть государство и вернуться на родину - в большей степени это касается трудовых мигрантов.Читайте также:Как адаптировать мигрантов из Центральной Азии к жизни в России — видеоВ России появилось больше образованных мигрантов

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мигрант, трудовые мигранты, мвд