https://uz.sputniknews.ru/20220413/23941411.html

Как адаптировать мигрантов из Центральной Азии к жизни в России — видео

Как адаптировать мигрантов из Центральной Азии к жизни в России — видео

За последние 10-15 лет количество трудовых мигрантов существенно выросло. Три четверти приехавших на заработки — выходцы из Центральной Азии. Именно поэтому необходима их социальная адаптация.

2022-04-13T09:58+0500

2022-04-13T09:58+0500

2022-04-13T09:58+0500

видео

мигрант

центральная азия

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О том, как это будет осуществляться, в беседе со Sputnik Таджикистан объяснил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.По его мнению, сегодня трудовые мигранты очень уязвимы в социальном плане: некоторые работодатели отказываются заключать контракты по трудоустройству, арендодатели, бывает, не регистрируют по месту проживания.Это, по словам Полетаева, приводит к негативным последствиям — в том числе росту преступности среди иностранцев. Объяснять правила, которые помогут мигрантам социально адаптироваться, еще до их выезда в Россию, подчеркнул Полетаев.Этим, в первую очередь, должны заниматься центры предвыездной подготовки и СМИ. Эксперт также отметил значимость горячих линий, куда иностранные граждане могли бы обращаться со своими проблемами.Все это заметно усовершенствует профилактику правонарушений, которая должна быть на первом месте, заключил Полетаев. Россия увеличила квоту на трудоустройство узбекистанцев >>По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).В середине марта среди узбекистанцев, работающих в России, провели опрос. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.Оказалось, что 60% опрошенных узбекских мигрантов пока не планируют возвращаться из России на родину.Власти Узбекистана между тем рассчитывают в апреле запустить пилотный проект для привлечения мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.Читайте также:

центральная азия

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видео, мигрант, центральная азия