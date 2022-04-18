https://uz.sputniknews.ru/20220418/molodej-ssha-teryaet-doverie-k-baydenu-24046573.html

Молодежь США теряет доверие к Байдену

Молодежь США теряет доверие к Байдену

Рейтинг президента Америки среди поколения Z рухнул до 39%, что стало серьезной проблемой для демократов.

2022-04-18T15:27+0500

2022-04-18T15:27+0500

2022-04-18T15:27+0500

в мире

джо байден

сша

молодежь

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ТАШКЕН, 18 апр — Sputnik. Большинство американских молодых людей более не поддерживают действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа."В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1997-2004 годах). К марту 2022 года этот показатель упал до 39%", — показали результаты анализа.При этом на президентских выборах молодые люди обеспечили Байдену 60% голосов, отмечают авторы исследования. Поэтому упавший на 21% рейтинг президента среди молодого поколения – серьезная проблема для демократов.Аналогичный спад доверия произошел среди представителей поколения Y (люди, родившиеся в 1981-1996 годах), где рейтинг главы Белого дома с 60% скатился до 41%.В это же время уровень поддержки Байдена со стороны поколения "бумеров" (людей, родившихся в 1946-1964 годах) занимают третье место и упал только на 7%. И лишь поколение "традиционалистов" (1928-1945), к которому и сам относится действующий президент США, пока еще верит в его идеи управления.По мнению специалистов, молодые американцы возлагали большие надежды на Байдена, надеясь на окончание пандемии коронавируса. Ситуация стала принимать другое направление в связи с началом роста заболеваемости летом прошлого года.В марте телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53 % американцев считают, что в конечном итоге Америке суждено потерять лидирующие позиции в мире.Относительно способностей Байдена ориентироваться и верно принимать решения в вопросах вокруг Украины, то только 12% респондентов выразили полное доверие к главе Белого дома.Читайте также:Байден пытался пожать руку пустому месту — видеоВладимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ

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