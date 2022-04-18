https://uz.sputniknews.ru/20220418/o-spetsoperatsii-na-ukraine-novye-podrobnosti-na-segodnya-24040251.html

О спецоперации на Украине: новые подробности на сегодня

О спецоперации на Украине: новые подробности на сегодня

С начала спецоперации уничтожены 136 самолетов, 471 дрон, 249 зенитных ракетных комплексов, 2 308 танков ВСУ.

2022-04-18T12:59+0500

2022-04-18T12:59+0500

2022-04-18T13:06+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. О новых событиях, случившихся в ночь на 18 апреля, в ходе продолжающейся спецоперации России на Украине, передает Sputnik Кыргызстан.США хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, поскольку им это выгодно, сообщает китайская газета Global Times."С начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, для этого предпринимались все виды мобилизации и усилий", — написано в статье.По данным издания, Штаты "используют хаос" в интересах американских производителей оружия, акции которых быстро растут, а также для приобретения "геополитических дивидендов" от манипулирования Европой и НАТО под предлогом российской угрозы."Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта", — резюмировали авторы.Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что армия страны в состоянии достойно ответить на возможную провокацию со стороны соседних западных государств."Не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", — заявил Вольфович.Госсекретарь подчеркнул, что в сопредельных странах стало значительно больше военнослужащих и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются полеты военной авиации у белорусских границ, огромные деньги идут из бюджетов на оборонный сектор.Он отметил, что Беларусь "разумно направляет средства на развитие своей армии, чтобы в случае необходимости быть готовой дать достойный ответ".Также представители Донецкой народной республики и сотрудники Следственного комитета России посетили больницу города Мариуполя на передовых позициях, где погибли несколько десятков мирных жителей из-за действий украинских силовиков. Делегация зафиксировала более двадцати трупов, вероятно, их будет больше — работы продолжаются.В свою очередь глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине и призвал украинских военнослужащих сдаться российской стороне."Сейчас начинается конкретная спецоперация, будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции! Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят", — пояснил он.Всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2 308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 171 единица специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины, заявило Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:"Это реальнее, чем сама реальность" - американский журналист о денацификации - видеоВ Харьковскую область доставили 50 тонн гуманитарной помощи

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украина, минобороны рф