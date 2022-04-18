https://uz.sputniknews.ru/20220418/skolko-v-uzbekistane-mojno-rabotat-sverx-normy-24038919.html
Сколько в Узбекистане можно работать сверх нормы
Сколько в Узбекистане можно работать сверх нормы
Сверхурочные работы могут применяться только с согласия работника. Подробнее об этом — в материале.
2022-04-18T10:42+0500
2022-04-18T10:42+0500
2022-04-18T10:42+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника более четырех часов в течение двух дней подряд (на работах с тяжелыми и вредными условиями труда — двух часов в день) и 120 часов в год.Об этом напомнило Министерство юстиции.Данное положение закреплено в статьях 124 и 125 статьях Трудового кодекса Узбекистана.Работодатель обязан вести своевременный и точный учет рабочего времени, фактически отработанного каждым сотрудником, в том числе и сверхурочного.Если вдруг он не заключен, то работодатель сам ее определят, предварительно согласовав с профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников.Работа в праздничный или выходной день по желанию сотрудника также может быть компенсирована в виде отгула в другой день. Сверхурочный труд при наличии 12-часовой смены, а также на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями не допускается. Даже если работник на это согласен.Читайте также:
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работник, работа, узбекистан
Сколько в Узбекистане можно работать сверх нормы
Сверхурочные работы могут применяться только с согласия работника. Подробнее об этом — в материале.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника более четырех часов в течение двух дней подряд (на работах с тяжелыми и вредными условиями труда — двух часов в день) и 120 часов в год.
Об этом напомнило Министерство юстиции.
Данное положение закреплено в статьях 124 и 125 статьях Трудового кодекса Узбекистана.
Работодатель обязан вести своевременный и точный учет рабочего времени, фактически отработанного каждым сотрудником, в том числе и сверхурочного.
Согласно законодательству, работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни оплачивается как минимум в двойном размере. Конкретная сумма должна быть прописана в коллективном договоре.
Если вдруг он не заключен, то работодатель сам ее определят, предварительно согласовав с профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников.
Работа в праздничный или выходной день по желанию сотрудника также может быть компенсирована в виде отгула в другой день.
Сверхурочный труд при наличии 12-часовой смены, а также на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями не допускается. Даже если работник на это согласен.