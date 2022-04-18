https://uz.sputniknews.ru/20220418/skolko-v-uzbekistane-mojno-rabotat-sverx-normy-24038919.html

Сколько в Узбекистане можно работать сверх нормы

Сколько в Узбекистане можно работать сверх нормы

Сверхурочные работы могут применяться только с согласия работника. Подробнее об этом — в материале.

2022-04-18T10:42+0500

2022-04-18T10:42+0500

2022-04-18T10:42+0500

общество

работник

работа

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника более четырех часов в течение двух дней подряд (на работах с тяжелыми и вредными условиями труда — двух часов в день) и 120 часов в год.Об этом напомнило Министерство юстиции.Данное положение закреплено в статьях 124 и 125 статьях Трудового кодекса Узбекистана.Работодатель обязан вести своевременный и точный учет рабочего времени, фактически отработанного каждым сотрудником, в том числе и сверхурочного.Если вдруг он не заключен, то работодатель сам ее определят, предварительно согласовав с профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников.Работа в праздничный или выходной день по желанию сотрудника также может быть компенсирована в виде отгула в другой день. Сверхурочный труд при наличии 12-часовой смены, а также на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями не допускается. Даже если работник на это согласен.Читайте также:

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работник, работа, узбекистан