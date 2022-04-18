https://uz.sputniknews.ru/20220418/v-kazaxstane-rodstvenniki-prezidenta-ne-smogut-zanimat-rukovodyaschie-posty-24050998.html

В Казахстане родственники президента не смогут занимать руководящие посты

В Казахстане родственники президента не смогут занимать руководящие посты

Законодатели ограничат права и самого главы государства, превратив республику из суперпрезидентской в президентскую с сильным парламентом.

2022-04-18T17:56+0500

2022-04-18T17:56+0500

2022-04-18T17:56+0500

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казахстан

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ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Близкие родственники президента Казахстана не смогут занимать определенные руководящие должности в государственных структурах. Соответствующий запрет вступит в силу после внесения новых поправок в Конституцию республики, сообщает Sputnik Казахстан.По закону, близкими родственниками являются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничение для близких родственников супругов.Перечень должностей политических и административных государственных служащих определяет указ президента. К ним относятся министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие чиновники. Квазигосударственными называют организации, участником которых является государство, уточняется в материал агентства."Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как "Самрук-Казына" или "Байтерек", - рассказал Мусин.Законодатели также ограничат права самого президента. Фундаментальные политические реформы в стране должны изменить форму правления в республике с суперпрезидентской на президентскую с сильным парламентом. Такие реформы инициировал нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.В конституцию страны внесут целый блок поправок, которые будут касаться пересмотра полномочий президента и вводить дополнительные ограничения для главы государства в период его правления.Читайте также: Казахстан ограничил экспорт зерна и муки

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