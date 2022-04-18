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В России стартуют испытания "коктейля из антител" от COVID-19 – Гинцбург
В России стартуют испытания "коктейля из антител" от COVID-19 – Гинцбург
Новый препарат на основе моноклональных антител успешно справляется и со штаммом "Стелс-омикрон".
2022-04-18T17:35+0500
2022-04-18T17:35+0500
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Испытания лекарства на основе моноклональных антител от COVID-19 начинаются в понедельник, первые добровольцы получат его в Санкт-Петербурге, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Sputnik Казахстан.До этого Минздрав России разрешил центру Гамалеи проводить клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител."В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат", — заявил Гинцбург.Участниками первой фазы исследования стали здоровые добровольцы. Наблюдать за ними будут один месяц. Если испытания первой фазы пройдут хорошо, эксперты разрешат провести вторую фазу, в ходе которой планируется проверить препарат на больных коронавирусом. После этого ожидается, что Минздрав зарегистрирует лекарственный препарат.Предполагается, что после регистрации препарат будут использовать на третий-четвертый день после поступления больного в стационар – он вводится пациентам с помощью внутривенной капельницы.До этого Гинцбург отмечал, что препарат на основе моноклональных антител успешно справляется, в том числе и со штаммом "Стелс-омикрон".Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Читайте также:География сокращается: COVID-19 выявили только в столичном регионеГод с момента начала вакцинации от COVID-19 в Узбекистане – результаты
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коронавирус covid-19

В России стартуют испытания "коктейля из антител" от COVID-19 – Гинцбург

17:35 18.04.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Новый препарат на основе моноклональных антител успешно справляется и со штаммом "Стелс-омикрон".
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Испытания лекарства на основе моноклональных антител от COVID-19 начинаются в понедельник, первые добровольцы получат его в Санкт-Петербурге, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Sputnik Казахстан.

До этого Минздрав России разрешил центру Гамалеи проводить клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.

"В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат", — заявил Гинцбург.

Участниками первой фазы исследования стали здоровые добровольцы. Наблюдать за ними будут один месяц. Если испытания первой фазы пройдут хорошо, эксперты разрешат провести вторую фазу, в ходе которой планируется проверить препарат на больных коронавирусом. После этого ожидается, что Минздрав зарегистрирует лекарственный препарат.

Предполагается, что после регистрации препарат будут использовать на третий-четвертый день после поступления больного в стационар – он вводится пациентам с помощью внутривенной капельницы.

До этого Гинцбург отмечал, что препарат на основе моноклональных антител успешно справляется, в том числе и со штаммом "Стелс-омикрон".

Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа.
В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.
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